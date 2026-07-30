Was sagte Husanov nach der Vertragsverlängerung bei Manchester City?

Abdukodir Husanov Manchester Cityhat einen neuen Fünfjahresvertrag unterzeichnet und sich damit bis 2031 an den Verein gebunden. Der usbekische Verteidiger betrachtet diese Einigung jedoch nicht als Endstation – vor ihm liegt eine neue Aufgabe: das Vertrauen von Enzo Maresca zu gewinnen und sich einen festen Platz in der Startelf zu sichern.

In der Äußerung des 22-jährigen Spielers war neben Freude auch ein großes Verantwortungsbewusstsein zu spüren. Husanov betonte, dass die Unterstützung der Fans bei der Eingewöhnung in England entscheidend war, und erklärte sich bereit, alles zu geben, um mit dem Verein noch größere Erfolge zu erzielen.

«Das ist ein wunderbarer Tag für mich und meine Familie»

Nach der Unterzeichnung des neuen Vertrags erklärte Husanov, dass dieses Ereignis nicht nur für ihn selbst, sondern auch für seine Familie eine besondere Bedeutung hat.

«Das ist ein großartiger Tag für mich und meine Familie. Ich freue mich sehr, meine Verweildauer bei City zu verlängern.»

Den Worten des Verteidigers zufolge hat er seit seiner Ankunft in Manchester jede einzelne Minute im Verein genossen. In dieser Zeit hat er sich als Spieler weiterentwickelt, sich an das hohe Tempo der Premier League angepasst und die für große Spiele notwendige Erfahrung gesammelt.

Husanovs vorheriger Vertrag lief bis zum Sommer 2029. Die neue Vereinbarung verlängert seine Zukunft im Etihad-Stadion um zwei weitere Jahre und zeigt, dass der Verein den Verteidiger in seine langfristigen Pläne einbezieht.

Neue Aufgabe — Marescas Vertrauen gewinnen

Mit dem Ende der Ära Pep Guardiola hat bei Manchester City unter der Leitung von Enzo Maresca ein neues Kapitel begonnen. Der italienische Fachmann erklärte, dass er die bisherige Spielphilosophie des Vereins beibehalten und die Mannschaft taktisch weiterentwickeln werde.

Husanov verhehlte nicht, dass unter dem neuen Trainer sein Platz aus der Vorsaison nicht automatisch garantiert ist.

Seine Hauptziele sind:

Das Vertrauen von Maresca und seinem Trainerstab gewinnen;

Regelmäßig in der Startelf spielen;

Sich im Konkurrenzkampf im Abwehrzentrum durchsetzen;

Sich schnell an die neuen taktischen Anforderungen des Teams anpassen.

«Jetzt steht mir eine neue Aufgabe bevor. Ich möchte bei Enzo Maresca und seinem Stab einen guten Eindruck hinterlassen und regelmäßig für das Team spielen», sagte der Verteidiger.

Diese Aussage zeigt, dass sich Husanov nach dem neuen Vertrag nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen wird. Im Gegenteil, er ist bereit, seinen Platz im Verein in jedem Training und Spiel aufs Neue zu beweisen.

In 18 Monaten vom Ersatzspieler zum Stammverteidiger

Husanov wechselte im Januar 2025 vom französischen Club RC Lens zu Manchester City. Damals wurde er der erste usbekische Spieler in der Premier League.

In seinen ersten 18 Monaten in England absolvierte er 47 Pflichtspiele für den Verein. In der Saison 2025/26 kam er in allen Wettbewerben 37 Mal zum Einsatz und entwickelte sich zu einem der wichtigsten Defensivspieler des Teams.

Besonders die zweite Saisonhälfte wurde für Husanov zum Wendepunkt. Er bildete mit Marc Guéhi ein starkes Innenverteidigerduo und bestritt 16 der letzten 19 Premier League-Spiele von City.

Der usbekische Verteidiger spielte auch in den Finals des FA Cup und des League Cup eine wichtige Rolle. Manchester City gewann beide Wettbewerbe und holte das nationale Pokal-Double.

Warum hat der Verein ihn langfristig gehalten?

Als Husanovs Hauptstärken gelten seine Schnelligkeit, seine Zweikampfstärke und seine Fähigkeit, gefährliche Angriffe vorauszusehen. In kurzer Zeit hat er sich zu einem der Lieblinge der Fans im Etihad-Stadion entwickelt.

Der Spieler schaffte es auch unter die letzten drei Kandidaten für die Auszeichnung als bester Spieler der Saison 2025/26 bei Manchester City. Obwohl Akademie-Eigengewächs Nico O'Reilly die Abstimmung gewann, zeigte Husanovs Platz unter den Top drei, wie rasant sein Status im Verein gewachsen ist.

Auch City-Sportdirektor Hugo Viana erklärte, dass die Vereinsführung mit der Entwicklung des usbekischen Spielers sehr zufrieden ist.

Seiner Meinung nach verfügt Husanov über:

Hohe körperliche Voraussetzungen;

Die für einen modernen Innenverteidiger notwendige Technik;

Schnelligkeit und Kraft;

Das Potenzial, ein Weltklassespieler zu werden.

Viana betonte, dass die besten Jahre des 22-jährigen Verteidigers noch vor ihm liegen, und äußerte die Hoffnung, dass er in Marescas zukünftigen Plänen eine wichtige Rolle spielen wird.

Besonderer Dank an die Fans

Husanov merkte an, dass die Unterstützung der Fans von Manchester City während seines Eingewöhnungsprozesses in England und im Premier League-Umfeld eine große Rolle gespielt hat.

Seine Schnelligkeit, sein unermüdlicher Einsatz für den Ball und seine kompromisslose Spielweise verschafften ihm schnell Anerkennung auf den Rängen. Auch der Verein bezeichnet ihn als «Liebling der Fans».

Husanov betonte, dass er nicht zurückblickt, sondern nur nach vorne schaut:

«Ich bin bereit, alles in meiner Macht Stehende zu tun, damit unser Team noch erfolgreicher wird.»

Diese Worte zeigen, dass er den neuen Vertrag nicht als bequeme Garantie ansieht, sondern als Ansporn für noch größere Anforderungen und Verantwortung.

Eine neue Etappe für den usbekischen Fußball

Husanovs Vereinbarung bis 2031 hat eine Bedeutung, die über den persönlichen Erfolg eines einzelnen Spielers hinausgeht.

Er ist der erste usbekische Spieler in der Premier League und hat sich in kürzester Zeit bei einem der stärksten Vereine Englands als Stammspieler etabliert. Zudem nahm er als einer der wichtigsten Verteidiger Usbekistans an der historischen Weltmeisterschaft teil.

Nun besteht seine nächste Bewährungsprobe darin, den unter Guardiola erarbeiteten Status in der neuen Mannschaft unter Maresca zu verteidigen.

Fazit

Abdukodir Husanov hat einen neuen Vertrag bei Manchester City bis 2031 unterzeichnet. In 18 Monaten entwickelte er sich von einem vielversprechenden Talent zu einem verlässlichen Abwehrspieler, gewann zwei Trophäen und schaffte es unter die Top drei der Vereinsspieler des Jahres.

Der wichtigste Kampf beginnt jedoch jetzt erst. Husanov muss Marescas Vertrauen gewinnen, seinen Platz in der Startelf festigen und das von der Vereinsführung erwähnte Potenzial eines «Weltklasse-Innenverteidigers» in der Praxis unter Beweis stellen.

Glauben Sie, dass Husanov in der neuen Saison Stammspieler bei Manchester City werden kann? Schreiben Sie Ihre Gedanken und Prognosen in die Kommentare!