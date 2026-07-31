Reals harte Haltung: Ultimatum für Vinicius – Neuer Vertrag oder Verkauf

Der brasilianische Star-Stürmer von Real Madrid Vinicius Junior möchte die Frage der Verlängerung seines laufenden Vertrags bald klären. Laut Berichten der renommierten Zeitung Marca hat die Führung der «Königlichen» den Vertretern des Spielers ein letztes und striktes Angebot bezüglich eines neuen Arbeitspapiers unterbreitet. Der Club, der nicht die Absicht hat, die Verhandlungen in die Länge zu ziehen, hat Vinicius eine klare Bedingung gestellt.

«Keine Gehaltserhöhung, Verhandlungen beendet»

Die Madrilenen planen nicht, das angebotene Gehalt weiter zu erhöhen oder die Verhandlungen auf eine neue Stufe zu heben. Die Vereinsführung von Real Madrid erklärte, sie sei nicht bereit, das bestehende Gehaltsgefüge für Vinicius zu ändern und ihn zum Topverdiener des Teams zu machen. Die Wahrung der finanziellen Hierarchie im Kader bleibt eine der Hauptprioritäten des Vereins.

Eine Absage führt zum Verkauf

Die Ernsthaftigkeit der Lage besteht darin, dass Real Madrid Vinicius bei einer Ablehnung dieses finalen Angebots auf die Transferliste setzen wird. Die Vereinsführung wird ernsthaft in Betracht ziehen, den Spieler bereits im Sommer-Transferfenster zu verkaufen. Derzeit ist der Brasilianer 26 Jahre alt und in seiner Blütezeit, sein aktueller Vertrag läuft bis 2027, aber der Club will nicht das Risiko eingehen, ihn ablösefrei zu verlieren.

Dieser Schritt entspricht der Transferpolitik von Real Madrid in den letzten Jahren – der Club scheut sich nicht, selbst bei seinen größten Stars eine kompromisslose Haltung bei finanziellen Forderungen einzunehmen (man erinnere sich an die Fälle Ramos, Ronaldo). Obwohl Vinicius einer der Schlüsselspieler des Teams ist, will der Club das interne Gleichgewicht nicht stören.

Ist Vinicius glücklich in Madrid?

Eine derart scharfe Wendung in den Verhandlungen könnte Fragen über Vinicius' glückliche Zukunft in Madrid aufwerfen. Obwohl er sich selbst als den Hauptstar des Teams sieht, möchte die Vereinsführung ihn nicht auf das Niveau des bestbezahlten Spielers heben. Diese interne Meinungsverschiedenheit könnte sich auf die Leistung des Spielers und das Mannschaftsklima auswirken.

Real Madrid Vinicius Juniorkönnte auch verkaufen und die Einnahmen nutzen, um andere Positionen zu verstärken. Dies wird zweifellos das nächste große Ereignis auf dem Transfermarkt sein.

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