Haie an New Yorker Küsten vermehrt, Drohnen verstärken Überwachung

Wegen der häufigen Haisichtungen an der Nordostküste der USA in diesem Sommer hat das New Yorker Polizeidepartement (NYPD) die Drohnenüberwachung an den Stadtstränden verstärkt. Das neue System ermöglicht es Rettungsschwimmern, die Lage aus der Luft zu beobachten, um Haie zu erkennen, bevor sie sich Schwimmern nähern.

Es wird berichtet, dass die Technical Assistance Response Unit (TARU) Spezialeinheit des NYPD Drohnen für verschiedene Sicherheitsaufgaben einsetzt. Sie führen Rettungseinsätze für Personen in Not im Wasser durch, unterstützen bei Such- und Rettungsaktionen, überwachen überfüllte Strände und verfolgen Haie in Ufernähe.

Speziell ausgebildetes Personal patrouilliert in Zusammenarbeit mit Rettungsschwimmern regelmäßig am Himmel über den Stadtstränden. Dies dient als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme gegen Haie, die zu den gefährlichsten Raubtieren des Ozeans gehören.

Werden Haie per Drohne gesichtet, informieren die Bediener sofort die Rettungsschwimmer. Vorsorglich werden Schwimmer daraufhin umgehend aus dem Wasser geholt.

Laut Angaben des New York City Department of Parks and Recreation vom 1. bis 5. Juli wurden in der Nähe des Rockaway Beach insgesamt 16 Haie gesichtet. Davon wurden 7 genau mit Hilfe von NYPD-Drohnen entdeckt.

Experten betonen, dass Haieangriffe in New Yorker Gewässern sehr selten sind. Die Drohnenüberwachung ermöglicht es den Rettungsschwimmern jedoch, Gefahren früher zu erkennen und die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten.

Dem Florida Museum of Natural History zufolge wurden in dem über 150-jährigen Zeitraum bis 2022 in der Region New York lediglich 12 unprovozierte Haieangriffe verzeichnet. Gleichzeitig wurde in den letzten Jahren ein zeitweiliger Anstieg nicht tödlicher Haibegegnungen mit Menschen vor den Küsten von Long Island und New York City beobachtet.