Die Wahrheit über den Ort, der als deprimierendste Stadt der Welt gilt

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Die Wahrheit über den Ort, der als deprimierendste Stadt der Welt gilt

Schottland ist weltweit vor allem für Großstädte wie Edinburgh und Glasgow sowie für malerische Landschaften wie die Isle of Skye bekannt. Zahlreiche Kleinstädte und Dörfer im ganzen Land sind jedoch ebenfalls wegen ihrer einzigartigen Geschichte, Natur und ihres kulturellen Erbes einen Blick wert.

Natürlich hat jede Region neben positiven Seiten auch Kritiker. Einige Schotten äußern sich im Internet sogar extrem kritisch über ihre eigenen Heimatstädte.

Vor Kurzem Daily Record berichtet ILiveHere dass ein Nutzer auf der Website die Stadt East Kilbride in der Nähe von Glasgow als „ein Stück Hölle“ bezeichnet hatte. Eine weitere Stadt, die ähnliche Kritik einstecken musste, war Alloa in der Region Clackmannanshire.

Mehrere Personen gehen durch eine gepflasterte Straße, die von Geschäften säumt ist.

Alloa liegt in den Central Lowlands Schottlands, etwa 10 Kilometer von Stirling und fast 21 Kilometer von Dunfermline entfernt. Heute gilt es als eine lebendige Stadt, die für ihre historischen Gebäude, bemerkenswerten architektonischen Denkmäler, unabhängigen Geschäfte, lokalen Unternehmen und beliebten Lokalitäten bekannt ist.

Dennoch ILiveHere hat ein Autor, der sich als Einheimischer ausgab, Alloa als „vielleicht den deprimierendsten Ort auf Erden“ bezeichnet. Seiner Meinung nach gleicht die Stadt einer „kleinen Müllhalde der Gesellschaft“ und biete außer Pubs und Wettbüros fast gar nichts.

Der Autor fügte sogar hinzu: „Es ist schwer zu verstehen, warum Menschen an einem solchen Ort leben. Die Stadt erinnert an eine Szene aus einem apokalyptischen Zombiefilm.“äußerte er sich scharf.

Nicht jeder teilt jedoch diese Ansicht. Im Gegenteil, viele Schotten halten Alloa für einen durchaus lebenswerten und sehenswerten Ort. Seine reiche Industriegeschichte, alten Denkmäler, malerischen Spazierwege und Naturlandschaften ziehen weiterhin Besucher an.

Heutzutage leben etwa 14.500 Einwohner in Alloa, das in der Vergangenheit eines der wichtigsten Industriezentren Schottlands war. Während der Industriellen Revolution im 18. Jahrhundert war die Stadt für ihre Fortschritte in der Woll-, Textil-, Glas-, Brauindustrie und anderen Branchen bekannt.

Alte Stadtgebäude und ein Ziegelschornstein am Fuß von Bergen.

Eines der berühmtesten historischen Bauwerke der Stadt ist Alloa Tower . Experten betonen, dass der Bau auf das frühe 16. Jahrhundert zurückgeht. Ursprünglich zur Sicherung einer wichtigen Fährverbindung errichtet, dient der Turm heute als Touristenattraktion und bietet Besuchern elegante Innenräume sowie einen weiten Panoramablick von oben.

Obwohl einige Internetnutzer Alloa also heftig kritisiert haben, machen die Geschichte der Stadt, ihre Sehenswürdigkeiten und ihre einzigartige Atmosphäre sie für viele Menschen nach wie vor zu einem attraktiven Reiseziel.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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