Alfa-Bank präsentiert neue App für iPhone-Besitzer

Alfa-Bank, eines der größten Finanzinstitute Russlands, hat eine neue Software für Nutzer veröffentlicht und im offiziellen App Store-Katalog bereitgestellt. Wie die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf den Pressedienst der Bank mitteilt, handelt es sich dabei um die App „Investpotok“ für iPhone-Nutzer. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dieser Service richtet sich an Kunden, die sich für Anlage- und Finanzgeschäfte interessieren, und bietet die Möglichkeit, über mobile Geräte am Wertpapiermarkt zu agieren. Bankvertreter fordern die Nutzer auf, die neue Anwendung umgehend zu installieren.

Aktionen und Boni

Den Angaben zufolge ist es über die neue App möglich, sofort ein Brokerkonto zu eröffnen. Darüber hinaus hat das Finanzinstitut eine Sonderaktion zur Gewinnung neuer Anleger gestartet, bei der neuhinzugekommene Kunden Aktien im Wert von bis zu 5.000 Rubel geschenkt bekommen.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Lage und Beschränkungen auf dem modernen Finanzmarkt haben die Bankmitarbeiter jedoch auch eine wichtige Warnung hinzugefügt. Sie bestätigten, dass die Möglichkeit besteht, dass dieser Dienst in Zukunft aus dem App Store entfernt oder gesperrt wird.

Sicherheit und Aussichten

In den letzten Jahren waren Bank- und Finanz-Apps aufgrund der Richtlinien von Apple im App Store und von Sanktionsmaßnahmen häufigen Änderungen unterworfen. Aus diesem Grund versuchen Nutzer, solche Anwendungen herunterzuladen, solange sie verfügbar sind.

Experten erinnern daran, dass bei der Installation solcher Apps darauf geachtet werden sollte, dass sie aus offiziellen Quellen stammen. Bemerkenswert ist, dass die Bank selbst eingeräumt hat, dass die von Alfa-Bank veröffentlichte neue „Investpotok“-App möglicherweise nur vorübergehend stabil arbeitet oder in Zukunft auf Probleme stoßen könnte.

Bislang besteht weiterhin die Möglichkeit, die App direkt aus dem App Store herunterzuladen und die angebotenen Boni zu nutzen. Bankkunden und neue Investoren können diese Gelegenheit nutzen, um ihr Investitionsportfolio aufzubauen.