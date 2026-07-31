Casemiro verriet, dass er davon geträumt hat, im selben Team wie Lionel Messi zu spielen

·24·Sport
Casemiro verriet, dass er davon geträumt hat, im selben Team wie Lionel Messi zu spielen

Der renommierte Mittelfeldspieler Casemiro sprach über ein neues Kapitel in seiner Karriere, die Möglichkeit, an der Seite von Lionel Messi zu spielen, und schmerzhafte Niederlagen mit der Nationalmannschaft. Der erfahrene Spieler, bekannt für seine Glanzleistungen bei Manchester United und Real Madrid, wechselte ablösefrei zum MLS-Klub Inter Miami und gab sein Debüt für seinen neuen Verein, berichtet Goal.com berichtet .

Berichten von ESPN zufolge war das Hauptziel des 34-jährigen Brasilianers der Wechsel nach Miami, obwohl er Angebote von mehreren europäischen Vereinen, darunter aus Italien, erhalten hatte. Infolgedessen schloss er sich einem mit Stars gespickten Team an, in dem er an der Seite seiner ehemaligen Rivalen Lionel Messi und Luis Suárez spielen wird.

Vom harten Gegner auf dem Platz zum treuen Mitspieler

Casemiro, der in den intensiven El-Clásico-Spielen der spanischen La Liga oft auf Lionel Messi traf, würdigte den argentinischen Stürmer als eine der größten Persönlichkeiten der Fußballwelt. Seiner Meinung nach war es eine unlösbare Aufgabe, Messi allein zu stoppen, und er musste sich dabei immer auf die Hilfe seiner Mitstände verlassen.

«Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Kopfschmerzen Messi mir bereitet hat», sagte Casemiro. «Natürlich habe ich immer davon geträumt, mit den Besten zu spielen. Es war unmöglich, ihn im Alleingang zu stoppen. Jetzt bin ich sehr glücklich, an seiner Seite zu sein und möchte weiterhin gemeinsam Trophäen gewinnen. Er ist einer der Fußballgötter, oder man kann sagen, der Gott des Fußballs selbst».

Schmerzhafte Erinnerungen an die Weltmeisterschaft

Der brasilianische Mittelfeldspieler erinnerte sich auch an die schmerzhafte Niederlage gegen die norwegische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026. Erling Haalands Leistung in diesem Spiel, in dem er einen Doppelpack erzielte und das Turnier-Aus der brasilianischen Nationalmannschaft besiegelte, hinterließ bei Casemiro großen Eindruck.

«Was bei der Weltmeisterschaft passiert ist... wir sprechen über Haaland, einen der besten Neuner der Welt, und er hat zwei Tore geschossen», fügte der erfahrene Mittelfeldspieler hinzu. Er betonte, dass er sich als Kind nicht einmal hätte vorstellen können, bei drei Weltmeisterschaften für Brasilien zu spielen, und stolz darauf ist, eine solche Chance gehabt zu haben.

CasemiroLionel MessiErling HaalandInter MiamiBrasilianische Nationalmannschaft
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Reals harte Haltung: Ultimatum für Vinicius – Neuer Vertrag oder VerkaufReals harte Haltung: Ultimatum für Vinicius – Neuer Vertrag oder VerkaufHeute, 17:57Wendepunkt in Mohamed Salahs Karriere: Ein neuer Schritt nach Saudi-ArabienWendepunkt in Mohamed Salahs Karriere: Ein neuer Schritt nach Saudi-ArabienHeute, 17:50Liverpool-Legende Mohamed Salah wechselt zu Al-IttihadLiverpool-Legende Mohamed Salah wechselt zu Al-IttihadHeute, 17:42Sehen Sie Sadriddin Hasanovs Traumtor für Braga gegen den FC PortoSehen Sie Sadriddin Hasanovs Traumtor für Braga gegen den FC PortoHeute, 17:35Wendepunkt in der Karriere von Mohamed Salah: Die Saudi-Arabien-OptionWendepunkt in der Karriere von Mohamed Salah: Die Saudi-Arabien-OptionHeute, 17:33Rodri-Transfer könnte für Manchester City und Enzo Maresca zum großen Problem werdenRodri-Transfer könnte für Manchester City und Enzo Maresca zum großen Problem werdenHeute, 17:31
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“