Der renommierte Mittelfeldspieler Casemiro sprach über ein neues Kapitel in seiner Karriere, die Möglichkeit, an der Seite von Lionel Messi zu spielen, und schmerzhafte Niederlagen mit der Nationalmannschaft. Der erfahrene Spieler, bekannt für seine Glanzleistungen bei Manchester United und Real Madrid, wechselte ablösefrei zum MLS-Klub Inter Miami und gab sein Debüt für seinen neuen Verein, berichtet Goal.com berichtet .

Berichten von ESPN zufolge war das Hauptziel des 34-jährigen Brasilianers der Wechsel nach Miami, obwohl er Angebote von mehreren europäischen Vereinen, darunter aus Italien, erhalten hatte. Infolgedessen schloss er sich einem mit Stars gespickten Team an, in dem er an der Seite seiner ehemaligen Rivalen Lionel Messi und Luis Suárez spielen wird.

Vom harten Gegner auf dem Platz zum treuen Mitspieler

Casemiro, der in den intensiven El-Clásico-Spielen der spanischen La Liga oft auf Lionel Messi traf, würdigte den argentinischen Stürmer als eine der größten Persönlichkeiten der Fußballwelt. Seiner Meinung nach war es eine unlösbare Aufgabe, Messi allein zu stoppen, und er musste sich dabei immer auf die Hilfe seiner Mitstände verlassen.

«Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Kopfschmerzen Messi mir bereitet hat», sagte Casemiro. «Natürlich habe ich immer davon geträumt, mit den Besten zu spielen. Es war unmöglich, ihn im Alleingang zu stoppen. Jetzt bin ich sehr glücklich, an seiner Seite zu sein und möchte weiterhin gemeinsam Trophäen gewinnen. Er ist einer der Fußballgötter, oder man kann sagen, der Gott des Fußballs selbst».

Schmerzhafte Erinnerungen an die Weltmeisterschaft

Der brasilianische Mittelfeldspieler erinnerte sich auch an die schmerzhafte Niederlage gegen die norwegische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026. Erling Haalands Leistung in diesem Spiel, in dem er einen Doppelpack erzielte und das Turnier-Aus der brasilianischen Nationalmannschaft besiegelte, hinterließ bei Casemiro großen Eindruck.

«Was bei der Weltmeisterschaft passiert ist... wir sprechen über Haaland, einen der besten Neuner der Welt, und er hat zwei Tore geschossen», fügte der erfahrene Mittelfeldspieler hinzu. Er betonte, dass er sich als Kind nicht einmal hätte vorstellen können, bei drei Weltmeisterschaften für Brasilien zu spielen, und stolz darauf ist, eine solche Chance gehabt zu haben.