Matias Soule Transfer: Berater bietet den Spieler dem AC Mailand an

Roma-Mittelfeldspieler Matias Soule könnte das Team verlassen, da sein Berater dem AC Mailand seit einigen Tagen die Dienste des Spielers anbietet. Laut Goal.com stehen die Verhandlungen über die Zukunft und die Transferbedingungen des Spielers kurz vor dem Beginn. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In der vergangenen Saison bestritt das argentinische Sturmtalent insgesamt 41 Pflichtspiele in der Serie A und der Europa League, erzielte dabei 7 Tore und gab ebenso viele Vorlagen. Dennoch reichten diese Werte nicht aus, um sich unter dem Cheftrainer einen Stammplatz zu erkämpfen.

Faktoren für den Transfer

Die Vertragsverlängerung von Paulo Dybala und die Ankunft eines Mitspielers verringerten Matias Soules Einsatzchancen im Kader weiter. Obwohl der römische Verein einen langfristigen Vertrag bis 2029 besitzt, beschloss er, den Spieler zu verkaufen, um finanzielle Stabilität zu gewährleisten und Transfererlöse zu erzielen.

Die Vereinsführung hatte geplant, den Spieler für 40 Millionen Euro nach Saudi-Arabien zu verkaufen, doch der ehemalige Juventus-Spieler lehnte das Angebot ab, da er seine Karriere in Europa fortsetzen möchte. Er zieht es vor, in Italien zu bleiben oder für ein anderes europäisches Team zu spielen.

Das Interesse des AC Mailand und Ablösesumme

Berater Martin Guastadisegno hat die Möglichkeiten seines Klienten dem AC Mailand vorgestellt. Experten zufolge könnte der linksfüßige Offensivspieler, der hinter den Spitzen agiert, dem Team zusätzliche Qualität verleihen.

Bislang hat die Vereinsführung des AC Mailand noch keine endgültige Entscheidung über diesen Transfer getroffen. Den ersten Bedingungen zufolge könnte der römische Verein jedoch eine feste Basisablöse von 30 Millionen Euro sowie Boni in Höhe von rund 2 Millionen Euro für den Spieler fordern.

Matias Soule möchte unbedingt zum AC Mailand wechseln, um seine Karriere auf ein höheres Niveau zu heben und mehr Aufmerksamkeit zu erhalten. Offizielle Verhandlungen zwischen den Parteien werden in Kürze erwartet.