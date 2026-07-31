Tesla könnte sein Geschäft in China verkaufen oder ausgliedern

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Tesla könnte sein Geschäft in China verkaufen oder ausgliedern

Berichten des Wall Street Journal zufolge erwägt Tesla, sein gesamtes China-Geschäft auszugliedern oder zu verkaufen, um den erwarteten Fusionsprozess mit SpaceX zu beschleunigen. Dieser Schritt könnte drastische Veränderungen auf dem globalen Automobilmarkt auslösen und die Struktur des Unternehmens grundlegend umgestalten, berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Unter Berufung auf eigene Quellen schreibt die Publikation, dass einige Führungskräfte von Tesla angewiesen wurden, sich auf Szenarien vorzubereiten, die eine Ausgliederung, den Verkauf oder sogar die Schließung von Vermögenswerten in China beinhalten. Dieser Prozess wird voraussichtlich sehr schnell als Spin-off umgesetzt, da CEO Elon Musk zuvor die Aufgabe gestellt hatte, aufgrund potenzieller geopolitischer Situationen um Taiwan auf eine solche Trennung vorbereitet zu sein.

Integration mit SpaceX und Sicherheitsanforderungen

Es wird erwartet, dass die Trennung des chinesischen Marktes von den globalen Operationen den Prozess der Zusammenlegung von Tesla mit SpaceX erheblich erleichtern wird. Bekanntermaßen ist SpaceX ein Auftragnehmer des US-Verteidigungsministeriums und muss sehr strenge Gesetze in Fragen der zivilen und nationalen Sicherheit einhalten. Diese Anforderungen waren einer der Faktoren, die eine potenzielle Synergie zwischen den Unternehmen behinderten.

Gleichzeitig könnte diese Entscheidung ein großes Entgegenkommen und einen strategischen Verlust für Tesla darstellen. In den letzten Jahren hat sich China nicht nur zu einem großen Markt für den Verkauf von Elektrofahrzeugen entwickelt, sondern auch zu einem wichtigen Fertigungszentrum, das die asiatische Region und sogar Europa versorgt. Die Gigafactory in China spielt eine entscheidende Rolle in der gesamten Lieferkette des Unternehmens.

Bisher wurde keine offizielle Erklärung abgegeben, wann dieser Plan umgesetzt oder in welcher genauen Form er ausgeführt wird. Jedoch haben diese Berichte bereits großes Interesse auf den Technologie- und Finanzmärkten geweckt und sorgen für heftige Diskussionen unter Analysten.

TeslaSpaceXChinaElon MuskAutomobilindustrie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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