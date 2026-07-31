Ugreen stellt fortschrittliches Nexode Pro Ladegerät mit 160 W Leistung vor

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Ugreen stellt fortschrittliches Nexode Pro Ladegerät mit 160 W Leistung vor

Ugreen, ein führender Akteur auf dem Markt für Ladegeräte, hat sein bisher fortschrittlichstes und leistungsstärkstes Produkt vorgestellt. Laut ixbt.com gilt das neue Modell Nexode Pro 160 W (Katalognummer 95127) als die ausgereifteste Lösung in der Geschichte der Marke. Dieses Gerät zieht nicht nur durch seine hohe Leistung, sondern auch durch moderne Technologien und intelligente Funktionen die Aufmerksamkeit auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das neue Ladegerät basiert auf der speziellen GaNInfinity-Technologie des Unternehmens, die rekordverdächtige Leistung in kompakten Abmessungen ermöglicht. Die Maße des Ugreen Nexode Pro 160 W betragen 82 × 36.5 × 73 mm und es wiegt etwa 310 g, was für ein Gerät dieser Leistungsklasse ein sehr vernünftiger Wert ist.

Möglichkeiten und Vielfalt der Anschlüsse

Das Gerät ist mit mehreren Anschlüssen ausgestattet, darunter zwei USB-C-Ports, ein USB-A-Port und das Wichtigste: ein integriertes, ausziehbares USB-C-Kabel mit einer Länge von bis zu 70 cm. Dieses Kabel kann in acht verschiedenen Positionen bequem arretiert werden.

Die maximale Gesamtausgangsleistung des Geräts erreicht 160 W. Dabei sind das integrierte Kabel und der Hauptanschluss vom Typ USB Type-C in der Lage, bis zu 140 W Leistung zu übertragen. Der zweite USB-C-Port unterstützt bis zu 100 W und der USB Type-A-Port bis zu 22.5 W.

Intelligente Steuerung und moderne Technologien

Das Modell Nexode Pro unterstützt die Mehrheit der modernen Schnellladestandards vollständig, einschließlich der Protokolle USB PD 3.2, USB PD 3.1, PPS, Qualcomm Quick Charge, AFC, SCP und UFCS. Dies macht es zu einer universellen Lösung für jedes moderne Gadget.

Ein weiterer wichtiger Vorteil des Geräts ist die Möglichkeit der Fernsteuerung über die Ugreen Connect App. Verbunden mit dem Smartphone über Wi-Fi- und Bluetooth-Technologien lassen sich die Parameter des Ladegeräts aus der Ferne überwachen, Leistungseinstellungen ändern, Sicherheitsabschaltfunktionen aktivieren und die Software aktualisieren.

Außerdem verfügt das Gehäuse über ein Farbdisplay, das in Echtzeit wichtige Indikatoren wie aktuelle Leistung, Spannung, Stromstärke, Temperatur und den Gesamtzustand anzeigt. Dieses fortschrittliche Gadget ist ab sofort im Handel erhältlich und kostet empfohlene 149 US-Dollar, wobei in den ersten Verkaufstagen ein Rabatt von 20 % gewährt wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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