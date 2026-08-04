Nauru, gelegen in der Region des Pazifischen Ozeans und bekannt als eines der bevölkerungsärmsten Länder der Welt, hat offiziell seinen Namen geändert. Nun das Land auf internationaler Ebene Republik Naoyero wird unter dem Namen bezeichnet. Über dies Associated Press Agentur berichtete.

Es wird berichtet, dass der neue Name an den historischen Namen in der Landessprache des Landes und dessen ursprüngliche Aussprache angepasst wurde. In diesem Zusammenhang wird sich auch der internationale Code des Landes ändern. Bisher verwendet NRU stattdessen jetzt NRO Code wird verwendet. Außerdem werden die Bürger des Landes nicht mehr wie zuvor als „Nauruer“ bezeichnet, sondern Day-Naoyero genannt werden.

Laut Präsident David Adeang dient diese Änderung dazu, das reiche historische Erbe, die Landessprache und die Identität des Volkes des Landes noch vollständiger widerzuspiegeln. Das Staatsoberhaupt legte diese Initiative Anfang des Jahres dem Parlament zur Diskussion vor. Später wurden entsprechende Verfassungsänderungen von den Abgeordneten in einem zweistufigen Abstimmungsverfahren gebilligt.

Laut der offiziellen Erklärung der Regierung wurde der Name „Nauru“ früher auf internationaler Ebene verwendet, damit er für Ausländer leicht auszusprechen ist. „Naoyero“ gilt jedoch als der ursprüngliche, historische und traditionelle Name des Landes. Daher beschlossen die Behörden, genau diesen Namen als echtes nationales Symbol des Staates wiederherzustellen.

Mit einer Bevölkerung von fast 12.000 Menschen belegt Naoyero weltweit nach der Vatikanstadt und Tuvalu den dritten Platz in Bezug auf die Bevölkerungszahl. Das Land erlangte 1968 die Unabhängigkeit. Einst erzielte der Staat durch den Phosphatabbau große wirtschaftliche Einnahmen, ist jedoch in den letzten Jahren infolge der Erschöpfung der natürlichen Ressourcen in eine schwere Wirtschaftskrise geraten.

Heute gilt Naoyero als eines der Länder, die die Auswirkungen des Klimawandels am stärksten spüren. Der anhaltende Anstieg des Meeresspiegels stellt eine ernsthafte Bedrohung für den Inselstaat dar. Daher legt die Regierung besonderes Augenmerk auf die Anwerbung ausländischer Investitionen, um die Küsteninfrastruktur zu schützen, die Bevölkerung in sichere Gebiete umzusiedeln und sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen.

Nach Angaben von Beamten wird die Änderung des Landesnamens eine „neue Phase des nationalen Stolzes“ für Naoyero einläuten. Außerdem wandte sich die Regierung an verschiedene Länder der Welt und internationale Organisationen mit der Bitte, den neuen Namen offiziell anzuerkennen.

Es wurde bekannt, dass die Vereinten Nationen sowie diplomatische Vertretungen Australiens, Neuseelands und der USA sowie Chinas in der Region begonnen haben, den Namen des Landes in ihren offiziellen Quellen als Naoyero zu erfassen.

Es ist erwähnenswert, dass dieser Prozess am 29. Januar dieses Jahres begann, als Präsident David Adeang entsprechende Verfassungsänderungen zur Änderung des Landesnamens dem Parlament vorlegte. Später, am 12. Mai, billigte das Parlament diese Änderungen. Im Juni richtete die Regierung von Nauru einen offiziellen Appell an die Vereinten Nationen, um den neuen Namen auf internationaler Ebene anzuerkennen. Danach wurde der Name Naoyero auch in der offiziellen Datenbank der UN widergespiegelt.