Manchester United und Chelsea kämpfen um Jhon Lucumí

·43·Sport
Manchester United und Chelsea kämpfen um Jhon Lucumí

Manchester United und Chelsea, zwei englische Premier-League-Giganten, haben ihre Bemühungen um Bolognas Innenverteidiger Jhon Lucumí intensiviert. Laut Quotidiano Sportivo beträgt die Ablösesumme für den kolumbianischen Fußballer 25 Millionen Euro – ein Preis, der für beide Topklubs erschwinglich ist. Goal.com berichtet dies.

Der inzwischen 28 Jahre alte Verteidiger steht bei Bologna noch bis zum kommenden Jahr unter Vertrag. Der italienische Klub muss ihn im aktuellen Transferfenster verkaufen, um zu vermeiden, dass er in der nächsten Saison ablösefrei als Free Agent geht. Berichten zufolge hat Manchester United bereits erste Schritte unternommen, um seinen Transfer zu sichern.

Die Notwendigkeit, die Defensive zu verstärken

Die Führung von Manchester United will die defensive Stabilität der Mannschaft vor der neuen Saison weiter verbessern und die Kaderbreite erhöhen. Da Jhon Lucumí derzeit auf dem Höhepunkt seiner Karriere steht, könnte er für den Klub zu einer echten Verstärkung werden, wenn er sich schnell an die Premier League anpasst. Das intensive englische Fußballumfeld verlangt von einem erfahrenen Innenverteidiger ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft.

Auch der FC Chelsea beobachtet den kolumbianischen Verteidiger aufmerksam, um die Probleme in der Abwehr zu lösen. Nachdem die Aristokraten in der vergangenen Saison zahlreiche defensive Fehler begangen haben, müssen sie ihre Hintermannschaft dringend stabilisieren, wenn sie in der kommenden Saison um Titel kämpfen und in die Champions League zurückkehren wollen.

Die entscheidenden Faktoren für den Transfer

Beide englischen Klubs verfügen über die finanziellen Möglichkeiten, die Ablösesumme von 25 Millionen Euro problemlos zu bezahlen. Die endgültige Entscheidung wird jedoch von den persönlichen Ambitionen und Plänen des Spielers abhängen. Der 28-jährige Verteidiger befindet sich in einer wichtigen Karrierephase, möchte bei einem großen Klub nicht auf der Bank sitzen und sucht eine Garantie auf regelmäßige Einsätze in der Stammelf.

Welche Mannschaft der Spieler wählt und welches Projekt die Trainer ihm anbieten, wird über seine Zukunft entscheiden. Bologna hofft aufgrund der angemessenen Ablösesumme auf eine baldige Einigung. Die Konkurrenz zwischen Manchester United und Chelsea zeigt, dass das Sommer-Transferfenster in seine heißeste Phase eintritt.

Manchester UnitedChelseaJhon LucumíTransferPremier League
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Cannavaro: „Ich muss der einzige dumme Trainer sein, der Masharipov zur Weltmeisterschaft mitgenommen hat“Cannavaro: „Ich muss der einzige dumme Trainer sein, der Masharipov zur Weltmeisterschaft mitgenommen hat“Heute, 17:23Fabio Cannavaro trifft eine harte Entscheidung: Die Nationalmannschaft wird verjüngtFabio Cannavaro trifft eine harte Entscheidung: Die Nationalmannschaft wird verjüngtHeute, 17:18Chelsea-Spieler Cole Palmer und Levi Colwill verpassen Spiel in New YorkChelsea-Spieler Cole Palmer und Levi Colwill verpassen Spiel in New YorkHeute, 17:13Cannavaro erklärt, warum er bei der Weltmeisterschaft mit drei Verteidigern spielteCannavaro erklärt, warum er bei der Weltmeisterschaft mit drei Verteidigern spielteHeute, 17:10Cannavaro wendet sich an die Medien: „Vor der Kamera zu sprechen, ist einfach …“Cannavaro wendet sich an die Medien: „Vor der Kamera zu sprechen, ist einfach …“Heute, 16:53Atlético Madrid steigt in den Poker um Cristian Romero einAtlético Madrid steigt in den Poker um Cristian Romero einHeute, 16:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“