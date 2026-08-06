Gavi färbt sich nach Spaniens Sieg die Haare pink

Der Barcelona-Mittelfeldspieler Gavi hat nach dem WM-Sieg der spanischen Nationalmannschaft sein Versprechen eingelöst und sich die Haare pink gefärbt. Der 22-jährige Fußballer zeigte in den sozialen Medien Fotos seines auffälligen neuen Looks und bereitet sich darauf vor, zur Saisonvorbereitung in den Kader von Hansi Flick zurückzukehren. Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, hatte der talentierte spanische Mittelfeldspieler zuvor versprochen, sich die Haare pink zu färben, sollte die Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft triumphieren. Zunächst schien es, als würde nur Marc Cucurella mit der Erfüllung seines Turnierversprechens für Aufmerksamkeit sorgen. Der Chelsea-Verteidiger hatte vor einigen Wochen für großes Medienecho gesorgt, nachdem er sich das Gesicht des spanischen Nationaltrainers Luis de la Fuente auf den Körper tätowieren ließ. Nun hat auch Gavi seine außergewöhnliche Wette erfolgreich eingelöst und ist seinem Teamkollegen gefolgt.

Soziale Medien und eine persönliche Feier

Der Andalusier lud für seine Millionen Instagram-Follower zwei Fotos seiner pinken Haare hoch und kommentierte sie schlicht mit: „Ein Mann, ein Wort.“ Der auffällige und ungewöhnliche Stil wird ihn auch an den letzten Tagen seines Sommerurlaubs begleiten. Der radikale Wandel wurde zudem von seinem Stammfriseur festgehalten. In einem online veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Gavi im Friseurstuhl lächelnd seinen neuen Look annimmt.

Die drastische Veränderung seines Aussehens fiel mit einem wichtigen persönlichen Datum zusammen. Der spanische Nationalspieler feierte am Mittwoch seinen 22. Geburtstag und begrüßte den besonderen Anlass mit seiner markanten pinken Frisur. Nun blickt der Fußballer mit großer Zuversicht und Optimismus auf die neue nationale Saison.

Eine neue Chance nach der Verletzung

Gavi wird sich in den kommenden Tagen beim Trainingslager zur Saisonvorbereitung seinen Teamkollegen beim FC Barcelona anschließen. Neben seinem großen Erfolg auf internationaler Bühne gibt ihm auch die positive Entwicklung bei seiner Verletzungslage großen Auftrieb. Wegen einer schweren Verletzung verpasste er einen beträchtlichen Teil der vergangenen Saison, ist nun jedoch vollständig genesen und in den Kader zurückgekehrt.

Seine wichtigste unmittelbare Aufgabe besteht darin, sich unter Hansi Flick einen festen Platz in der Startelf zu sichern. Nach seiner vollständigen körperlichen Genesung und mit einer WM-Siegermedaille ist Gavi bereit, sich vor der neuen Saison zu beweisen. Der Mittelfeldspieler will im Camp Nou zu einem der prägenden Stars der Saison werden.