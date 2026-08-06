Manchester United tätigt den Transfer der Saison

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Manchester United tätigt den Transfer der Saison

Manchester United, einer der Giganten der Premier League, hat auf dem Transfermarkt einen äußerst vorteilhaften Deal abgeschlossen. Laut Shay Given soll der belgische Mittelfeldspieler Youri Tielemans, der zum Klub gestoßen ist, zu den erfolgreichsten Verpflichtungen der laufenden Saison zählen. Der Transfer gilt als richtige Entscheidung der Vereinsführung. Wie Goal.com berichtet .

In einem Interview mit BOYLE Sports erklärte der ehemalige Torhüter Shay Given, Manchester United habe mit der Verpflichtung von Youri Tielemans für 35 Millionen Pfund ein hervorragendes Geschäft gemacht. Seiner Ansicht nach könnte sich der Spieler im Vergleich zu anderen teuren Neuzugängen als deutlich günstigere und sinnvollere Option erweisen.

Sparsamkeit und Erfahrung im Mittelfeld

Der Experte betonte, dass andere Klubs 100 Millionen Pfund für Sandro Tonali oder 75 Millionen Pfund für Bruno Guimarães ausgegeben hätten, während Manchester United für lediglich 35 Millionen Pfund einen erfahrenen Spieler verpflichtet habe. Dieser Schritt sei ein echter Glücksgriff. Aston Villa soll aufgrund finanzieller Vorschriften zum Verkauf des Spielers gezwungen worden sein.

Youri Tielemans verfügt auf Klub- und Nationalmannschaftsebene über enorme Erfahrung. Dieser Faktor könnte eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Mannschaftsleistung spielen. Seine Bewegungen auf dem Platz und seine Wettbewerbsfähigkeit dürften Cheftrainer Ruben Amorim eine große Hilfe sein.

Das Potenzial von Senne Lammens

Neben dem Mittelfeld haben auch Veränderungen auf der Torwartposition die Aufmerksamkeit der Experten auf sich gezogen. Shay Given bezeichnete Senne Lammens als den vollständigsten Torhüter bei Old Trafford seit dem Abgang von David de Gea und nannte ihn eine Lösung für die langjährigen Probleme des Teams.

Obwohl der Spieler bei der Weltmeisterschaft einen folgenschweren Fehler gemacht hat, erklärte der erfahrene Torhüter, dass dieser Vorfall den Charakter des jungen Keepers weiter stärken werde. Lammens’ Ruhe unter Druck und seine Einstellung zum Spiel gelten als die wichtigsten Eigenschaften, die ihn von anderen Torhütern abheben.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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