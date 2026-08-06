Bleibt Vinicius bis 2031? Dramatische Wende in den Vertragsverhandlungen

Vinicius Juniors langwierige Vertragssaga bei Real Madrid nähert sich einer entscheidenden Phase. Laut dem Journalisten Ramon Alvarez hat der brasilianische Flügelspieler mit dem Madrider Klub eine Einigung über einen neuen Vertrag bis 2031 erzielt.

Allerdings gibt es einen wichtigen Vorbehalt: Real Madrid hat die Verlängerung noch nicht offiziell bekannt gegeben. Mehrere angesehene spanische Quellen berichten, dass das jüngste Treffen der Parteien positiv verlaufen sei, die endgültigen Unterschriften jedoch noch ausstünden.

Erster ernsthafter Durchbruch nach zweijährigen Verhandlungen

Die Verhandlungen über einen neuen Vertrag zwischen Vinicius und Real Madrid laufen bereits seit geraumer Zeit. Die wichtigsten Streitpunkte betrafen das Gehalt des Spielers, die Prämie für die Vertragsverlängerung und die Bedingungen zu den Bildrechten.

Real Madrid wurde beim jüngsten Treffen angeblich von Geschäftsführer Jose Angel Sanchez und Chefscout Juni Calafat vertreten, während die Seite von Vinicius durch seinen Berater Federico Pena repräsentiert wurde.

Laut der spanischen Presse hat der Madrider Klub sein vorheriges Angebot verbessert und ein Paket von bis zu 24 Millionen Euro pro Jahr einschließlich Boni vorgelegt. Obwohl die Vertreter von Vinicius zunächst Einnahmen von rund 30 Millionen Euro forderten, haben die neuen Bedingungen beide Seiten deutlich näher zusammengebracht.

Nach dem Treffen nahm der Optimismus über eine Verlängerung sowohl innerhalb des Klubs als auch im Umfeld des Spielers zu. Solange die finanziellen und rechtlichen Details jedoch nicht vollständig geklärt sind, ist es noch zu früh, den Vertrag als offiziell unterzeichnet zu betrachten.

Arsenal beobachtete die Situation genau

Der aktuelle Vertrag von Vinicius läuft am 30. Juni 2027 aus. Diese Information wurde auch in der offiziellen Mitteilung von Real Madrid aus dem Jahr 2023 genannt.

Die Verzögerung bei der Einigung über einen neuen Vertrag weckte daher das Interesse von Arsenal. Der Londoner Klub prüfte die Situation rund um die Vertreter des brasilianischen Spielers und war bereit, einen Transfer in Betracht zu ziehen, falls die Verhandlungen scheitern sollten.

Auch Real Madrid möchte Vinicius nicht verlieren, wenn er in das letzte Vertragsjahr eintritt. Sollte keine Einigung erzielt werden, darf der Spieler ab Januar 2027 frei mit anderen Klubs verhandeln.

Aus dieser Perspektive wurde das Interesse von Arsenal zu einem der Faktoren, die den Druck in den Verhandlungen erhöhten. Nach den jüngsten Berichten könnten die Chancen der Londoner, Vinicius zu verpflichten, jedoch deutlich gesunken sein.

Auch Mourinhos Position spielte eine Rolle

Der neue Cheftrainer von Real Madrid, Jose Mourinho, soll Vinicius als wichtigen Bestandteil des künftigen Projekts betrachten. Der portugiesische Trainer hat persönlich mit dem Spieler gesprochen und ihm seine Rolle im Team sowie seine zukünftigen Aufgaben erläutert.

Vinicius erklärte zudem während der Saisonvorbereitung, dass er gerne mit dem neuen Trainer arbeite und „glücklichen Fußball“ spielen wolle. Zu diesem Zeitpunkt war sein Vertrag jedoch noch nicht verlängert, und die Verhandlungen liefen weiter.

Auch die Frage, wie der brasilianische Flügelspieler Kylian Mbappe und die neuen Spieler gemeinsam in derselben Aufstellung eingesetzt werden könnten, dürfte in den Verhandlungen eine wichtige Rolle gespielt haben. Für den Spieler zählt schließlich nicht nur das Gehalt, sondern auch sein Status auf dem Platz und das Vertrauen des Klubs in ihn.

Geht die 2018 begonnene Geschichte weiter?

Vinicius wechselte im Juli 2018 im Alter von 18 Jahren von Flamengo zu Real Madrid. Die Ablösesumme wurde auf rund 45 Millionen Euro geschätzt.

Nachdem der Brasilianer zunächst Anpassungsprobleme hatte, entwickelte er sich zu einer der wichtigsten Offensivwaffen des Teams. Im Champions-League-Finale 2022 erzielte er gegen Liverpool das Siegtor und verhalf Real Madrid zum 14. Europapokal der Vereinsgeschichte.

Nach offiziellen Angaben des Klubs aus dem Jahr 2023 hatte Vinicius bis dahin 235 Spiele für die erste Mannschaft absolviert, 63 Tore erzielt und neun Titel gewonnen.

Seine folgenden Jahre in Madrid waren ebenfalls von persönlichen Erfolgen, Toren in großen Spielen und verschiedenen Diskussionen abseits des Platzes geprägt. Deshalb ist die Verlängerung seines Vertrags keine gewöhnliche Personalentscheidung, sondern eine Weichenstellung für die Offensivstrategie des Klubs in den kommenden fünf Jahren.

Bis zur offiziellen Bekanntgabe ist Vorsicht geboten

Ramon Alvarez berichtet von einer Einigung. Auch Cadena SER schrieb, dass das neue finanzielle Angebot beide Seiten näher zusammengebracht habe und Vinicius bei den Vertragsbedingungen die Oberhand gewonnen habe.

Der jüngste Bericht der AS betont jedoch, dass Real Madrid bald eine endgültige Antwort des Spielers erwartet und noch keine vollständige Einigung erzielt wurde.

Die aktuelle Situation lässt sich daher am besten wie folgt bewerten:

Die Verhandlungen zwischen Vinicius und Real Madrid haben deutliche Fortschritte gemacht;

der neue Vertrag soll voraussichtlich bis 2031 laufen;

Arsenals Chancen auf einen Transfer sinken;

eine offizielle Erklärung des Klubs und die Unterschrift des Spielers stehen jedoch noch aus.

Sollte die Einigung finalisiert werden, könnte Vinicius seine Karriere bei Real Madrid auf 13 Jahre verlängern. Falls es bei den letzten Details erneut zu Meinungsverschiedenheiten kommt, könnte einer der größten Kämpfe auf dem europäischen Transfermarkt wieder aufflammen.

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