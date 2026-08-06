Nach einer Verletzung im 26-Sekunden-Kampf: Van und Pantoja treffen erneut aufeinander...

Der lang erwartete Rückkampf um den UFC-Titel im Fliegengewicht ist offiziell bestätigt. Titelverteidiger Joshua Van trifft im Hauptkampf von UFC 331 auf den ehemaligen Champion Alexandre Pantoja.

Die Veranstaltung findet nach US-Zeit am 19. September in der Los Angeles Crypto.com Arena statt. Aufgrund des Zeitunterschieds wird der Hauptkampf in Usbekistan voraussichtlich in den frühen Morgenstunden des 20. September ausgetragen.

Der erste Kampf dauerte nur 26 Sekunden

Die Kämpfer trafen erstmals am 6. Dezember 2025 bei UFC 323 aufeinander. Pantoja verteidigte an diesem Abend seinen Titel, während Van zum ersten Mal in seiner Karriere um einen UFC-Titel kämpfte.

Der von den Fans erwartete vollständige Kampf kam jedoch nicht zustande. In der 26. Sekunde erlitt Pantoja eine schwere Verletzung im Bereich der Hand und des Ellenbogens. Da der Brasilianer nicht weitermachen konnte, wurde Van durch technischen K.o. zum Sieger erklärt und gewann den Titel. In der offiziellen UFC-Ergebnisliste wurde die Niederlage als „technischer K.o. wegen Verletzung“ vermerkt.

Deshalb wurde die erste Begegnung nicht als Kampf angesehen, der Vans Überlegenheit gegenüber Pantoja bewiesen hätte. Stattdessen ließ die unerwartete Verletzung die entscheidende Frage zwischen den beiden Kämpfern offen.

Van verteidigte den Titel und beantwortete die Zweifel

Joshua Van beantwortete in seinem nächsten Kampf die Kritik, er habe den Titel nur durch Zufall gewonnen. Im Mai 2026 verteidigte er seinen Gürtel erstmals in einem Fünf-Runden-Kampf gegen Tatsuro Taira.

Der in Myanmar geborene Kämpfer stoppte seinen Gegner in der fünften Runde bei 1:32 Minuten mit Schlägen. Damit zeigte Van, dass er einen hochintensiven Titelkampf über die volle Distanz bestreiten und auch in den späten Runden gefährlich bleiben kann.

Im aktuellen offiziellen UFC-Profil wird Vans Profirekord mit 17 Siegen und 2 Niederlagen angegeben. Neun seiner Siege errang er durch K.o., zwei weitere durch Aufgabe. Daher stimmt die in einigen Berichten genannte Bilanz von 21–2 nicht mit der offiziellen UFC-Statistik überein.

Für Pantoja ist das mehr als ein gewöhnlicher Rückkampf

Alexandre Pantoja war vor dem ersten Kampf einer der konstantesten Champions der Division. Seine Niederlage gegen Van beendete eine Siegesserie von acht Kämpfen.

Der Brasilianer gehört mit 14 Siegen zu den Rekordhaltern in der UFC-Geschichte des Fliegengewichts. Zwölf seiner Profisiege errang er durch Aufgabe, was zeigt, wie gefährlich Pantoja am Boden ist. Sein offizielles UFC-Profil weist eine Bilanz von 30–6 aus.

Da Pantoja den Titel nicht in einem vollständigen Kampf verloren hatte, forderte er sofort einen Rückkampf. Nun erhält er in seinem ersten Kampf nach der Verletzung die Chance, seinen Titel zurückzugewinnen.

Zwei völlig unterschiedliche Stile prallen aufeinander

Vans größte Stärken sind sein hohes Tempo, die große Anzahl an Schlägen und sein anhaltender Druck über die Runden hinweg. Laut UFC-Statistik landet er durchschnittlich 8,43 signifikante Treffer pro Minute.

Pantoja zählt dagegen zu den erfahrensten Kämpfern der Division, wenn es darum geht, den Kampf zu Boden zu bringen, den Rücken des Gegners zu erobern und Würgegriffe anzusetzen. Er könnte Vans Angriffslust nutzen, um im Nahkampf Clinches oder Takedowns zu suchen.

Die wichtigste Aufgabe des amtierenden Champions wird darin bestehen, Pantojas Ringen zu stoppen und den Kampf im Stand zu halten. Der ehemalige Champion muss seinerseits vermeiden, über längere Zeit Vans Geschwindigkeit und Schlagvolumen ausgesetzt zu sein.

Fünf Runden sollen die nach 26 Sekunden offene Frage beantworten

Im ersten Aufeinandertreffen hatten die Kämpfer nicht einmal Zeit, ihre Taktik zu zeigen. Deshalb geht es im Rückkampf bei UFC 331 nicht nur um den Titel, sondern auch darum, alle nach diesem Kampf entstandenen Zweifel auszuräumen.

Van will Pantoja in einem vollständigen Kampf besiegen und beweisen, dass er der wahre Champion der Division ist. Pantoja hingegen will zeigen, dass er den Titel nicht im Kampf, sondern durch eine unglückliche Verletzung verloren hat.

Während das erste Aufeinandertreffen 26 Sekunden dauerte, haben die beiden Kämpfer diesmal bis zu fünf Runden Zeit, um zu bestimmen, wer tatsächlich der Stärkere ist.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Ihren Bekannten auf Telegram oder in anderen sozialen Netzwerken!