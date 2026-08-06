Rodris Wechsel zu Real Madrid wegen Vertragsbedingungen gestoppt

Real Madrids Pläne, Manchester-City-Mittelfeldspieler Rodri zu verpflichten, sind ins Stocken geraten, nachdem es Meinungsverschiedenheiten über die Vertragsbedingungen gab. Der spanische Fußballer war einer Rückkehr in seine Heimat nicht abgeneigt, doch erhebliche Unterschiede bei den persönlichen Vertragskonditionen und der Ablösesumme haben den Deal an den Rand des Scheiterns gebracht. Goal.com berichtet .

Nach Informationen des Portals Fichajes wurden die Transferverhandlungen eingefroren, nachdem sich die Parteien nicht auf die finanziellen Bedingungen einigen konnten. Obwohl der 30-Jährige in die La Liga zurückkehren möchte, lag das erste Angebot der Madrilenen deutlich unter den Erwartungen des Spielers. Damit ist einer der spektakulärsten Transfers des Sommer-Transferfensters ernsthaft gefährdet.

Finanzielle Differenzen und die Frage des Zeitpunkts

Berichten zufolge plante Rodri, nach dem Ende seiner Zeit in England mit einem Vierjahresvertrag nach Spanien zurückzukehren. Die intensiven Verhandlungen der vergangenen Stunden führten jedoch dazu, dass der Mittelfeldspieler mit dem von Real Madrid angebotenen finanziellen Paket unzufrieden ist. Neben den persönlichen Vertragsbedingungen verfolgen auch die Klubs unterschiedliche Ansätze bei der Bewertung des Spielers.

Manchester City fordert für seinen Leistungsträger zwischen 65 und 75 Millionen Euro. Der spanische Rekordmeister wollte den Transfer dagegen für rund 60 Millionen Euro abschließen. Für Los Blancos besteht das Hauptproblem derzeit darin, den Spieler nach den zunehmend angespannten Gesprächen wieder an den Verhandlungstisch zu bringen.

Der Plan des Cheftrainers und die Position des Klubs

Real Madrids neuer Cheftrainer hatte ausdrücklich die Verpflichtung eines zentralen Mittelfeldspielers gefordert, der den Spielaufbau der Mannschaft organisieren kann. Der Coach sah in Rodri einen Spieler, der sowohl für die Position vor der Abwehr als auch für eine zentrale Mittelfeldzentrale mit zwei Spielern bestens geeignet ist.

Gleichzeitig läuft der aktuelle Vertrag des Spielers bei Manchester City bis zum 30. Juni 2027. Der laufende Sommer ist für Manchester City eine der letzten Möglichkeiten, vor dem Vertragsende des spanischen Mittelfeldspielers eine hohe Ablösesumme zu erzielen. Der englische Klub steht jedoch nicht unter finanziellem Verkaufsdruck und ist bereit, den Spieler zu behalten, sofern er keinen offiziellen Wechselwunsch äußert und kein angemessenes Angebot eingeht.