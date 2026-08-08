Kapadze spricht über Navbahors Probleme und neue Transfers

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Kapadze spricht über Navbahors Probleme und neue Transfers

Am 16. Spieltag der Usbekischen Super League besiegte Navbahor Surkhon zu Hause mit 1:0. Nach dem Spiel äußerte sich Navbahors Cheftrainer Timur Kapadze auf der Pressekonferenz ausführlich zur Partie und zu den neuesten Entwicklungen im Team.

Der Trainer begann mit einer Beileidsbekundung zum Tod eines Fans und sprach anschließend über die Rotation im Kader, den Zustand der verletzten Spieler und Transfers.

Zum Tod des ehemaligen Fanclub-Vorsitzenden und zum Spiel

Nach dem Spiel sprach Timur Kapadze über die traurige Nachricht, die ihn erreicht hatte, und bekundete im Namen der Mannschaft sein Beileid:

„Zunächst einmal habe ich gerade erfahren, dass Abdullo aka, der frühere Vorsitzende der Navbahor-Fans, verstorben ist. Im Namen der Mannschaft sprechen wir unser Beileid aus. Möge er im Paradies ruhen. Er war einer unserer leidenschaftlichsten Fans.

Was das Spiel betrifft, war es sehr schwierig. Surkhon gibt sich niemandem leicht geschlagen und geht gut mit dem Ball um. Nach den fünf Toren im vergangenen Spiel bestand die Gefahr, dass unsere Spieler etwas nachlassen. Ich hatte sie davor gewarnt. Das Wichtigste ist, dass wir drei Punkte geholt und unsere Fans glücklich gemacht haben.“

Warum gibt es keine Rotation in der Startelf?

Auf die Frage, warum sich die Startelf in den vergangenen drei Spieltagen kaum verändert habe, antwortete der Trainer:

  • Eine eingespielte Formation: „Die Mannschaft findet immer besser ihren Rhythmus. Da sich die Spieler aneinander gewöhnt haben, wollten wir kein Risiko eingehen.

  • Der Faktor Müdigkeit: Nach dem vergangenen Spiel war heute bei vielen Spielern Müdigkeit zu spüren. Es gab Fehler und beunruhigende Situationen, aber das ist im Fußball normal. Für die Analyse war es ein gutes Spiel.“

Transfers und die Rückkehr von Abdulla Abdullayev

Der Trainer sprach außerdem über die Verstärkung des Kaders und den Zustand der verletzten Leistungsträger:

Über neue Spieler: „Wir wollten den Kader weiter verstärken, aber die Situation wurde komplizierter, weil einige Spieler noch laufende Verträge haben. Der aktuelle Kader ist jedoch voll in der Lage, die vor uns liegenden Aufgaben zu erfüllen.“

Wann kehrt Abdulla Abdullayev zurück?: „Wir warten auf ihn. Er wird unserer Mannschaft große Verstärkung geben. Er hat sich im Trikot der Nationalmannschaft im Spiel gegen Portugal verletzt. Seitdem ist einige Zeit vergangen. Derzeit trainiert er individuell und wird nach und nach zur Mannschaft stoßen.“

«Die Atmosphäre in Namangan ist einzigartig»

Kapadze sprach voller Begeisterung darüber, wie sich die Rückkehr nach Namangan nach den Spielen in Taschkent auf die Mannschaft ausgewirkt habe:

„Das ist eine völlig andere Atmosphäre. Vor unseren Fans zu spielen und ihre Unterstützung zu spüren, gibt den Spielern großes Selbstvertrauen und hebt ihre Stimmung. Dass so viele Fans kommen, ist ein echtes Fest. Die Navbahor-Fans verdienen nur Siege, und wir werden sie weiterhin glücklich machen!“

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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