Ozon-Bank-App aus dem Google Play Store entfernt

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Ozon-Bank-App aus dem Google Play Store entfernt

Die mobile Ozon-Bank-App wurde aus dem offiziellen Google-Play-App-Store für Android-Nutzer entfernt und kann derzeit nicht heruntergeladen werden. Die Pressestelle der Bank informierte jedoch offiziell darüber, wie sich dies auf bestehende Kunden auswirkt und wie Finanztransaktionen fortgesetzt werden können. Dies berichtet Ixbt.com.

Vertreter des Kreditinstituts betonen, dass die Entfernung der App aus dem Store den Betrieb der Finanzdienstleistungen in keiner Weise beeinträchtigt hat. Nutzer, die die App bereits installiert hatten, können sie weiterhin wie gewohnt verwenden. Ihre Gelder bleiben vollständig sicher.

Laut Ixbt.com können Kunden trotz der derzeitigen Einschränkungen in Russland alle erforderlichen Vorgänge, darunter Zahlungen und Überweisungen, problemlos durchführen. Die Banksysteme arbeiten stabil, und eine unterbrechungsfreie Kundenbetreuung ist gewährleistet.

Lösungen für das Problem und alternative Möglichkeiten

Für Nutzer, die die App neu installieren müssen, hat die Bank auf ihrer offiziellen Website spezielle Anweisungen veröffentlicht. Außerdem ist weiterhin eine vollständige Webversion verfügbar, über die Kunden mit jedem Browser auf ihr persönliches Konto zugreifen können.

Ozon Bank ist nicht das erste russische Finanzinstitut, das mit Problemen bei Google Play konfrontiert ist. Zuvor verloren bereits mehrere große russische Banken und Unternehmen aufgrund ähnlicher Sanktionen und Store-Richtlinien den Zugriff auf ihre Apps.

Das Schicksal russischer Finanz-Apps bei Google Play

Die Entwicklungen der vergangenen Jahre und Monate zeigen, dass internationale Plattformen ihre Beschränkungen gegenüber dem russischen Finanzsektor konsequent fortsetzen. Zuvor waren auch die Apps von Tinkoff Bank, Unistream, Loko-Bank und mehreren anderen Finanzinstituten aus dem Katalog verschwunden.

Nicht nur Banken waren von dieser Welle betroffen, sondern auch große Technologie-Ökosysteme. So wurden beispielsweise mehr als ein Dutzend Apps aus dem VK-Ökosystem aus Google Play entfernt, darunter die wichtigsten Plattformen VKontakte, Odnoklassniki, Mail.ru, Dzen und Yula.

In solchen Situationen raten alle Unternehmen ihren Nutzern dringend, bereits installierte Apps nicht zu löschen. Als Alternative wird die Nutzung von RuStore, anderen Android-Stores oder den mobilen Webversionen der jeweiligen Dienste empfohlen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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