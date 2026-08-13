Mexikanische Unternehmer stellen aus einem gewöhnlichen Kaktus „Leder“ her: Warum gerade Kaktus?

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Mexikanische Unternehmer stellen aus einem gewöhnlichen Kaktus „Leder“ her: Warum gerade Kaktus?

Zwei mexikanische Unternehmer haben aus dem Nopal-Kaktus ein Material entwickelt, das eine Alternative zu Tierleder sein kann. Das Material namens Desserto wird in der Modeindustrie für Taschen, Schuhe und andere Produkte verwendet.

Wie wird ein Kaktus zu „Leder“?

Desserto wird aus den Blättern des Nopal-Kaktus hergestellt. Sein größter Vorteil: Bei der Produktion des Materials wird kein Tierleder verwendet.

Ein einfacher Wüstenkaktus könnte in Zukunft eine umweltfreundliche Alternative zu Tierleder in der Modeindustrie sein.

Warum gerade Kaktus?

Der Nopal-Kaktus ist trockenheitsresistent und benötigt weniger Wasser als viele andere Nutzpflanzen. Daher ist sein Anbau auch mit Blick auf die Ressourcenschonung interessant.

Aus dem Material lassen sich Taschen, Schuhe und verschiedene Modeaccessoires herstellen.

Neue Chancen für die Modeindustrie

Da das Interesse an Alternativen zu herkömmlichem Leder wächst, zeigt sich das aus Kaktus hergestellte Desserto als eine Möglichkeit mit ökologischem Ansatz.

Würden Sie eine Tasche oder Schuhe aus Kaktus-„Leder“ kaufen? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und den Artikel mit Ihren Freunden.

MexikoDesserto
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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