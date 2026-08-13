8-jähriger Junge fängt beim Angeln einen furchterregenden Raubfisch

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8-jähriger Junge fängt beim Angeln einen furchterregenden Raubfisch

Im US-Bundesstaat Pennsylvania erlebte der 8-jährige Seamus beim Angeln mit seinem Vater eine unerwartete und ungewöhnliche Situation. Er hatte wie gewohnt darauf gewartet, einen Schwarzbarsch zu fangen, doch an seinem Haken biss ein rotbäuchiger Piranha mit scharfen Zähnen an.

Seamus’ Vater Michael Coffey berichtete auf Facebook über den Vorfall: „Ich werde mich jetzt wohl nicht mehr wundern, was Seamus als Nächstes fängt. Heute hat er im Ridley-Park-See einen zwei Pfund schweren rotbäuchigen Piranha gefangen!“

Der im Delaware County lebende Vater und sein Sohn angelten gerade, als Seamus spürte, dass ein Fisch angebissen hatte. Michael hielt ihn zunächst für einen gewöhnlichen Schwarzbarsch und riet seinem Sohn, langsam zu ziehen, damit der Fisch nicht entkam.

Als Seamus den Fisch jedoch aus dem Wasser holte, war sein Vater verblüfft. Zunächst dachte Michael, es könnte sich um einen größeren Sonnenbarsch oder eine ähnliche Art handeln.

„Ich dachte, es sei ein Sonnenbarsch, und dann sagte ich: ‚Was ist das denn?‘“, erzählte er dem Sender 6ABC.

Seamus erkannte den Fisch sofort.

„Das ist ein Piranha!“sagte er.

Dass der Junge den ungewöhnlichen Fisch so schnell erkannte, verdankte er lehrreichen Natur- und Angelvideos, die er im Internet sieht. Laut Michael schaut Seamus regelmäßig Videos über Fische aus verschiedenen Regionen der Welt.

Die Pennsylvania Fish and Boat Commission bestätigte ebenfalls, dass es sich bei dem gefangenen Fisch tatsächlich um einen Piranha handelte. Piranhas kommen hauptsächlich in den Gewässern Südamerikas vor.

Experten zufolge mag das Auftauchen eines solchen exotischen Fisches in einem örtlichen See zwar ungewöhnlich erscheinen, doch in diesem Bundesstaat wurden bereits ähnliche Fälle gemeldet.

Mike Parker, Kommunikationsdirektor der Pennsylvania Fish and Boat Commission, sagte, dass jeden Sommer Meldungen über ungewöhnliche Tiere in den örtlichen Gewässern eingingen. Dazu gehörten Alligatoren, Kaimane, exotische Schlangen, Reptilien und verschiedene Fischarten.

Parker erklärte, dass die Haltung exotischer Tiere in Privathaushalten im Bundesstaat zwar erlaubt sei, es jedoch gesetzeswidrig sei, sie in öffentlich zugängliche Gewässer auszusetzen.

Nach Ansicht des Experten wurde auch dieser Piranha wahrscheinlich von jemandem als Haustier gehalten und später in den See ausgesetzt, um ihn loszuwerden.

Als weitere Gründe dafür, dass exotische Tiere in heimische Ökosysteme gelangen, gelten das versehentliche Entkommen aus dem Handel mit lebenden Meeresfrüchten sowie das Aussetzen von Tieren in der Natur im Rahmen bestimmter kultureller Rituale.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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