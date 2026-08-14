Laut Informationen, die The Independent veröffentlicht hat, wird Manchester-City-Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders seine Karriere in der Saudi Pro League fortsetzen. Der niederländische Fußballer wird für 51 Millionen Pfund zu Al-Qadsiah transferiert. Im Rahmen dieser überraschenden Vereinbarung verlässt der Spieler das Etihad Stadium nach nur einer Saison in der englischen Spitzenliga. Das berichtet Goal.com berichtet Goal.com.

Reijnders hat sich mit seinem neuen Verein vollständig auf die persönlichen Vertragsbedingungen geeinigt, und der Transfer steht kurz vor dem Abschluss. Manchester City hatte den Spieler im vergangenen Sommer für 46,5 Millionen Pfund von Milan verpflichtet. Dadurch konnte der englische Klub einen beträchtlichen Gewinn aus dem Geschäft erzielen; die Gesamteinnahmen aus Verkäufen im diesjährigen Sommer-Transferfenster belaufen sich inzwischen auf knapp 100 Millionen Pfund.

Position auf dem Spielfeld und Veränderungen im Kader

Der niederländische Fußballer absolvierte in der vergangenen Saison 47 Pflichtspiele und erzielte sieben Tore. Obwohl auch Vereine aus der heimischen Liga Interesse an ihm zeigten, entschied er sich letztlich für einen saudi-arabischen Klub. Trotz eines überzeugenden Saisonstarts verlor der Mittelfeldspieler gegen Ende der Spielzeit seinen Platz in der Startelf.

Der ehemalige Cheftrainer Pep Guardiola hatte im Zentrum bevorzugt auf eine Partnerschaft aus Kapitän Bernardo Silva und dem spanischen defensiven Mittelfeldspieler Rodri gesetzt. Silva hat den Verein inzwischen verlassen, während Rodri zum wichtigsten Transferziel des FC Barcelona geworden ist. Dadurch steht Manchester City im zentralen Mittelfeld vor tiefgreifenden Veränderungen.

Finanzielle Freiheit und neue Pläne

Zusammen mit den Verkäufen von Nathan Aké und James Trafford bringen die Transfererlöse von insgesamt 100 Millionen Pfund Manchester City große finanzielle Freiheit auf dem Transfermarkt. Um die Abgänge im Mittelfeld zu kompensieren, verpflichtete der Klub das Talent Elliot Anderson von Nottingham Forest für 116 Millionen Pfund.

Akés Wechsel zu Fenerbahçe und Traffords Transfer zu Leeds United verdeutlichen die Strategie des Klubs, die Kaderbreite im Sommer-Transferfenster zu verbessern und finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Die Vereinsführung hat beschlossen, einen Kader, der sich in den vergangenen Spielzeiten auf erfahrene Routiniers stützte, grundlegend zu erneuern.

Auch die kurze Zeit von Tijjani Reijnders beim Klub fiel diesen umfassenden Veränderungen zum Opfer. Sein schneller Verkauf bringt Manchester City nicht nur beträchtliche Einnahmen, sondern ermöglicht es dem Verein auch, neue Spieler zu verpflichten, die zu den taktischen Vorstellungen passen.