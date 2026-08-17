Palästinensisches Paar am Hochzeitstag in Israel festgenommen und sorgt für Debatten

Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, veröffentlichte in den sozialen Medien ein Video, das zeigt, wie ein palästinensisches Brautpaar an seinem Hochzeitstag von der Polizei festgenommen wird. Der Minister unterstützte das Vorgehen der Polizeibeamten. Mehrere internationale Medien berichteten über den Vorfall.

Der Vorfall soll sich in der Negev-Region im Süden Israels ereignet haben. Nach Angaben der Polizei behinderte der Hochzeitskonvoi des Paares den Verkehr und erschwerte die Fahrt anderer Fahrzeuge. Deshalb griffen die Ordnungskräfte ein und nahmen das Paar mit.

Das Video zeigt Braut und Bräutigam in Hochzeitskleidung, während Polizeibeamte sie aus dem Gebiet führen. Ben-Gvir verbreitete die Aufnahmen und lobte die Polizei dafür, gegen Verstöße gegen die Verkehrsregeln vorgegangen zu sein.

Der Vorfall ereignete sich zu einem Zeitpunkt, an dem Israel die Kontrollen gegen Verkehrsverstöße im Zusammenhang mit Hochzeitskonvois verstärkt hatte.

Ben-Gvirs Reaktion auf den Vorfall löste in den sozialen Medien unterschiedliche Reaktionen aus. Besonders die Aufnahmen, auf denen das Brautpaar in Hochzeitskleidung von der Polizei abgeführt wird, erregten die Aufmerksamkeit der Nutzer.

Bislang wurden keine weiteren Informationen darüber veröffentlicht, welche rechtlichen Maßnahmen gegen das Paar ergriffen wurden und wie es anschließend mit ihm weiterging.