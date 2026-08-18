Bewaffneter Angriff auf TikTok-Star: 28-jährige Bloggerin in Pakistan erschossen

·2·Welt
Bewaffneter Angriff auf TikTok-Star: 28-jährige Bloggerin in Pakistan erschossen

Die 28-jährige TikTok-Nutzerin Shamsu Bibi kam bei einem bewaffneten Angriff in Pakistan ums Leben. Der Vorfall ereignete sich in Rawalpindi, dabei wurde auch ihre 15-jährige Schwester verletzt.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am 14. August, als Shamsu Bibi mit ihrer Schwester und ihrem jüngeren Bruder in einem Auto unterwegs war.

Plötzlich eröffneten die Angreifer das Feuer und flüchteten anschließend vom Tatort.

Shamsu Bibi starb bei der Schießerei, während ihre 15-jährige Schwester verletzt wurde.

Bisher wurden keine detaillierten Informationen zum genauen Motiv des Angriffs oder zur Identität der Täter veröffentlicht.

Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln, um die Angreifer zu identifizieren und die Hintergründe des Vorfalls zu klären.

Die Ermittlungen sollen klären, ob Shamsu Bibis TikTok-Aktivitäten mit dem Angriff in Verbindung standen oder ob es ein anderes Motiv gab.

Shamsu BibiPakistanRawalpindiTikTok
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Gefährlicher Verkauf echter menschlicher Mumien im InternetGefährlicher Verkauf echter menschlicher Mumien im InternetHeute, 09:58Ein seltener Diamant mit 2.488 Karat hat endlich einen Käufer gefundenEin seltener Diamant mit 2.488 Karat hat endlich einen Käufer gefundenHeute, 09:44Im Wald gefundenes Bärenjunges wird zum „Familienkind“: Wie Stepan aufwuchsIm Wald gefundenes Bärenjunges wird zum „Familienkind“: Wie Stepan aufwuchsHeute, 09:44Amerikaner löst den Rubik’s Cube blind in 11,56 Sekunden und stellt Weltrekord aufAmerikaner löst den Rubik’s Cube blind in 11,56 Sekunden und stellt Weltrekord aufHeute, 09:31Ärzte riskieren ihr Leben, um Neugeborene während eines schweren Erdbebens in Kolumbien zu rettenÄrzte riskieren ihr Leben, um Neugeborene während eines schweren Erdbebens in Kolumbien zu rettenHeute, 09:27Erneut geheiratet: Wer ist die Frau von Roberto Carlos und wann fand die Hochzeit statt?Erneut geheiratet: Wer ist die Frau von Roberto Carlos und wann fand die Hochzeit statt?Heute, 08:00
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert