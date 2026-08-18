Bewaffneter Angriff auf TikTok-Star: 28-jährige Bloggerin in Pakistan erschossen

Die 28-jährige TikTok-Nutzerin Shamsu Bibi kam bei einem bewaffneten Angriff in Pakistan ums Leben. Der Vorfall ereignete sich in Rawalpindi, dabei wurde auch ihre 15-jährige Schwester verletzt.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am 14. August, als Shamsu Bibi mit ihrer Schwester und ihrem jüngeren Bruder in einem Auto unterwegs war.

Plötzlich eröffneten die Angreifer das Feuer und flüchteten anschließend vom Tatort.

Shamsu Bibi starb bei der Schießerei, während ihre 15-jährige Schwester verletzt wurde.

Bisher wurden keine detaillierten Informationen zum genauen Motiv des Angriffs oder zur Identität der Täter veröffentlicht.

Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln, um die Angreifer zu identifizieren und die Hintergründe des Vorfalls zu klären.

Die Ermittlungen sollen klären, ob Shamsu Bibis TikTok-Aktivitäten mit dem Angriff in Verbindung standen oder ob es ein anderes Motiv gab.