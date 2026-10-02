Rafael Leão spricht über das Tragen des Trikots von Cristiano Ronaldo

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Rafael Leão spricht über das Tragen des Trikots von Cristiano Ronaldo

Der Stürmer der portugiesischen Nationalmannschaft, Rafael Leão, erklärte, dass es eine große Ehre für ihn sei, das Trikot mit der Nummer 7 zu tragen, die legendärste Nummer in der Fußballgeschichte des Landes. Laut Goal.com teilte der Spieler seine Eindrücke nach dem Nations-League-Spiel gegen Dänemark mit. Diese Änderung war einer der Schlüsselfaktoren für den überzeugenden Sieg des Teams. Dies berichtet Goal.com .

Die Verantwortung einer legendären Nummer

Nachdem Cristiano Ronaldo das Trainingslager der Nationalmannschaft plötzlich verlassen hatte, fiel die Aufgabe, sein vakantes Trikot mit der Nummer 7 zu tragen, Rafael Leão zu. Für einen Spieler, der in der Nationalmannschaft normalerweise die Nummer 17 trägt, war dies ein äußerst verantwortungsvoller Schritt. Im Bewusstsein, dass es nicht einfach ist, den fünffachen Ballon d'Or-Gewinner zu ersetzen und seine heilige Nummer zu tragen, nahm der Stürmer diese Aufgabe mit Freude an.

In dem intensiven Spiel gegen Dänemark erzielten die Portugiesen Tore und gewannen mit 4:2. Leão gab auf dem Platz alles und versuchte, das Ansehen des legendären Trikots nicht zu schmälern. Dieser Sieg wurde als einer der wichtigen Schritte im Turnier anerkannt.

Kindheitsidol und persönliche symbolische Bedeutung

In einem Interview mit der Presse nach dem Spiel betonte Rafael Leão, dass dieses Ereignis für ihn nicht nur ein Nummernwechsel war. Er verhehlte nicht, dass er Cristiano Ronaldo seit seiner Kindheit als sein Idol betrachtet. „Die Nummer sieben zu tragen, war ein ganz besonderer Moment für mich, weil Cristiano seit meiner Kindheit mein Idol ist“, sagte der Spieler.

Er erwähnte auch, dass diese Nummer einen Platz in seinem Privatleben hat. Laut Leão wurden seine Kinder ebenfalls am 7. des Monats geboren, was dieses Ereignis noch symbolischer und freudiger machte. Aus diesem Grund drückte der Spieler aus, dass er unendlich glücklich sei, dieses Trikot zu tragen.

In der portugiesischen Nationalmannschaft ist die Nummer 7 seit Jahren ein Symbol für beispiellose internationale Erfolge und Siege. Rafael Leão versteht die enormen Anforderungen und Erwartungen, die mit diesem Trikot verbunden sind. „Ich habe mein Bestes gegeben, um diese Nummer und dieses Trikot zu respektieren“, schloss der Stürmer.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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