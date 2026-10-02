Humoyun Sultonov gewinnt erneut Bronze: Unser Tennisspieler wiederholt historisches Ergebnis

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Humoyun Sultonov gewinnt erneut Bronze: Unser Tennisspieler wiederholt historisches Ergebnis

Der Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft, Humoyun Sultonov, hat dem usbekischen Tennis bei den XX. Asienspielen Aichi–Nagoya 2026 eine weitere Medaille beschert. Unser Landsmann beendete das Herreneinzel mit einer Bronzemedaille.

Im Halbfinale trat Sultonov gegen den Vertreter aus Hongkong, Coleman Wong, an, um sich einen Platz im Finale zu sichern. In diesem wichtigen Match musste sich unser Tennisspieler seinem Gegner geschlagen geben und beendete das Turnier auf dem dritten Platz.

Kampf um den Finaleinzug im Halbfinale

Humoyun Sultonov zeigte bei den Asienspielen Aichi–Nagoya 2026 eine starke Leistung im Einzel.

Doch in der entscheidenden Phase wartete der starke Vertreter aus Hongkong, Coleman Wong. Im Halbfinale um den Einzug ins Finale unterlag Sultonov seinem Gegner.

Damit konnte der usbekische Tennisspieler nicht weiter um die Goldmedaille kämpfen. Der Einzug ins Halbfinale garantierte ihm jedoch die Bronzemedaille.

Humoyun Sultonov beendete die Asienspiele Aichi–Nagoya 2026 mit einer Bronzemedaille.

Das Bemerkenswerteste: Das Ergebnis wurde wiederholt

Dieses Ergebnis von Sultonov ist aus einem weiteren Grund von Bedeutung.

Unser Landsmann hatte bereits bei den Asienspielen in Hangzhou 2022 die Bronzemedaille im Herreneinzel gewonnen.

Das bedeutet, dass Humoyun Sultonov bei zwei aufeinanderfolgenden Asienspielen im Einzel auf dem Podium stand.

Wettbewerb

Disziplin

Ergebnis

Hangzhou 2022

Herreneinzel

Bronze

Aichi–Nagoya 2026

Herreneinzel

Bronze

Die nächste Medaille für das usbekische Tennis

Die Bronzemedaille von Humoyun Sultonov bei den Asienspielen Aichi–Nagoya 2026 war ein weiteres wertvolles Ergebnis für die usbekische Delegation.

Auch wenn der Tennisspieler die Chance auf das Finale verpasste, zeugt der Gewinn der Bronzemedaille im Herreneinzel bei den zweiten Asienspielen in Folge von seiner beständigen Leistung.

Das Wichtigste ist, dass Sultonov bei einem der größten asiatischen Wettbewerbe erneut einen Platz auf dem Podium erreichte. Aichi–Nagoya 2026 wird als weitere medaillenreiche Asienspiele in seiner sportlichen Karriere in die Geschichte eingehen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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