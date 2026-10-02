Ruiying Z10 externe Kamera für Huawei Mate 90 Pro getestet

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Ruiying Z10 externe Kamera für Huawei Mate 90 Pro getestet

He Gang, Leiter der Huawei Terminal BG, präsentierte in den sozialen Medien die realen Aufnahmeeigenschaften der neuen externen modularen Kamera Ruiying Z10. Das Gerät wurde entwickelt, um die optischen Möglichkeiten von Flaggschiff-Smartphones grundlegend zu erweitern und könnte laut ixbt.com eine neue Ära für Enthusiasten einläuten. berichtet .

Im Gegensatz zu herkömmlichen externen Telekonvertern ist die Ruiying Z10 eine vollwertige Kamera mit einem eigenen 1-Zoll-Sensor. Das Smartphone übernimmt dabei die Aufgaben der Bildkomposition, Verarbeitung und Speicherung.

Technische Möglichkeiten des Moduls

Das Gerät wird über einen speziellen Super Mount-Mechanismus am Smartphone befestigt. Es ist mit einem Objektiv mit einer äquivalenten Brennweite von 24–240 mm und einem 10-fachen kontinuierlichen optischen Zoom ausgestattet.

Benutzer können den Zoomfaktor über einen physischen Fokusring am Objektiv oder direkt über das Smartphone-Display anpassen. Dieser große Bereich ermöglicht Weitwinkelaufnahmen, Alltagsszenen und Porträts ohne zusätzliche Optiken.

XMAGE Farbpalette und unterstützte Modelle

Laut Ixbt.com unterstützt das neue Modul vollständig die beliebten XMAGE-Farbmodi, einschließlich spezieller deutscher Stile, Retro- und Weichzeichner-Funktionen. Die Möglichkeit, fertige Aufnahmen sofort zu bearbeiten und zu teilen, bietet hohen Benutzerkomfort.

Bemerkenswert ist, dass das Gerät nur mit den Modellen Mate 90 Pro Max Collector's Edition und Mate RS kompatibel ist. Das Standard-Smartphone Mate 90 kann das Modul nicht verwenden, da ihm die spezielle Super Mount-Komponente fehlt.

Abschließend lud He Gang Kunden dazu ein, das einzigartige Gerät persönlich in den Offline-Stores von Huawei zu testen. Die Unternehmensführung ist überzeugt, dass diese externe Kamera mehrere Objektive herkömmlicher teurer DSLR-Kameras erfolgreich ersetzen kann.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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