Bei den Asienspielen Aichi–Nagoya-2026 wurde eine weitere Goldmedaille für die Delegation aus Usbekistan gewonnen. To‘rabek Xabibullayev, der im Boxen in der Gewichtsklasse bis 90 kg antrat, besiegte seinen chinesischen Gegner Han Xuezhen im Finalkampf souverän.

Der entscheidende Moment des Finales ereignete sich in der zweiten Runde. Xabibullayev schickte seinen Gegner zu Boden und baute seine Überlegenheit im Kampf weiter aus.

Ein souveräner 5:0-Sieg im Finale

Im Kampf um die Goldmedaille agierte der usbekische Boxer in jeder Runde aktiv und überzeugte die Punktrichter.

Am Ende des Kampfes bestätigten alle Punktrichter die Überlegenheit von To‘rabek Xabibullayev.

Endstand — 5:0.

Damit besiegte Xabibullayev Han Xuezhen und wurde Champion der Asienspiele Aichi–Nagoya-2026.

Der Niederschlag in der zweiten Runde war einer der wichtigsten Wendepunkte des Finalkampfes.

17. Gold für die usbekische Delegation

Der Meistertitel von To‘rabek Xabibullayev erhöhte die Anzahl der Goldmedaillen der usbekischen Delegation bei den Asienspielen Aichi–Nagoya-2026 um eine weitere.

Auf diese Weise hat unser Landsmann der Delegation unseres Landes die 17. Goldmedaille eingebracht.

Dass der nächste Meistertitel aus dem Boxring kam, war eine wichtige Ergänzung für den Medaillenspiegel Usbekistans bei Aichi–Nagoya-2026.

Xabibullayev setzte im Finale ein Zeichen

Im Kampf um Gold zählte nicht der Name des Gegners oder die Phase des Wettbewerbs, sondern die Leistung im Ring.

Xabibullayev sicherte sich in der entscheidenden Phase des Finales die Oberhand. Auch nach dem Niederschlag in der zweiten Runde behielt er die Kontrolle über den Kampf und sicherte sich am Ende eine einstimmige Entscheidung der Punktrichter.

Infolgedessen gewann To‘rabek Xabibullayev die Goldmedaille bei den Asienspielen Aichi–Nagoya-2026 und holte das 17. Gold für die usbekische Delegation.