SpaceX Star Mind Satellitenleistung übertrifft ISS

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SpaceX Star Mind Satellitenleistung übertrifft ISS

Elon Musk gab bekannt, dass jede AI1-Einheit seiner neuen Star Mind Satellitenkonstellation mit Solarpaneelen ausgestattet sein wird, die über 250 kW Leistung erzeugen. Laut Ixbt.com ist dieser Wert etwa 20 Prozent höher als die Energie, die von der Internationalen Raumstation (ISS) erzeugt wird. Diese Aussage erfolgte als Antwort auf einen Beitrag über die Größe von SpaceX-Raumfahrzeugen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Den Daten zufolge schreitet die Entwicklung von Weltraumhardware erheblich voran. Während die Starlink V1.5-Einheiten etwa 11 Meter groß waren, erreichte die V2 Mini-Version 30 Meter und die V3-Version 60 Meter. Die Flügelspannweite der neuen Generation von AI1-Orbitalsatelliten wird voraussichtlich 75 Meter überschreiten.

Orbitale Rechenzentren und technische Kapazitäten

Das Star Mind-Projekt zielt darauf ab, spezielle orbitale Rechenknoten zu schaffen, die für KI-Aufgaben ausgelegt sind. Laut den von SpaceX und Elon Musk zuvor vorgestellten Parametern werden AI1-Satelliten mit Batterieunterstützung eine Spitzenleistung von etwa 250 kW haben. Ihre Durchschnittsleistung wird auf 160–210 kW geschätzt.

Diese riesigen Strukturen sollen mit NVIDIA Rubin NVL72-Racks (72 Rubin GPU und Vera-Prozessoren) ausgestattet werden. Der Plan sieht vor, die Einheiten in einen sonnensynchronen Orbit zu bringen, sie mit ausfahrbaren Flüssigkeitsradiatoren zu kühlen und sie über Laserverbindungen mit dem Starlink-System zu vernetzen.

Zukunftspläne und Alternativen zu Erdzentren

Prototypen des Projekts sollen Anfang 2027 mit der Starship-Rakete gestartet werden. Die Serienproduktion soll bis Ende desselben Jahres anlaufen, wobei pro Flug 30 bis 50 Einheiten in den Orbit befördert werden sollen.

Diese Initiative wird als Antwort auf die bestehenden Einschränkungen terrestrischer Rechenzentren gesehen. Der Weltraum bietet kontinuierliche Solarenergie und eine Vakuumumgebung zur Wärmeabfuhr, was den Vorteil bietet, dass keine komplexen Vereinbarungen bezüglich Landflächen und Stromnetzen erforderlich sind.

SpaceXStar MindElon MuskKünstliche IntelligenzWeltraumtechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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