Josep Martínez: „Das Potenzial im italienischen Fußball ist sehr hoch“

Inter-Torhüter Josep Martínez kommentierte die jüngsten Misserfolge der italienischen Nationalmannschaft und betonte, dass das Land über ausreichend Potenzial und talentierte Spieler verfüge. Wie Goal.com berichtet, glaubt der erfahrene Torhüter, dass die Krise des vierfachen Weltmeisters nicht physischer oder technischer Natur ist, sondern vor allem auf psychologische Faktoren zurückzuführen sei. Dies berichtet Goal.com .

Das wiederholte Verpassen der Weltmeisterschaften hat bei der italienischen Nationalmannschaft eine tiefe Vertrauenskrise ausgelöst. Dennoch versucht die Fußballführung des Landes, den Spielstil durch eine Verjüngung des Kaders und die Einbindung junger Talente wiederzubeleben. Der spanische Torhüter, der in der Serie A spielt und die führenden italienischen Spieler bestens kennt, schätzt deren Fähigkeiten sehr hoch ein.

Wettbewerb und mentale Erholung

In einem Interview mit La Gazzetta dello Sport äußerte sich Josep Martínez positiv über die Zukunft des italienischen Fußballs. Seiner Meinung nach fehle dem Team nur ein klares Spielmodell und die Überwindung der Nachwirkungen des verpassten WM-Turniers.

„Ehrlich gesagt sehe ich in Italien ein großes Potenzial. Sie müssen ein spezifisches Spielmodell wiederentdecken, aber an der Qualität mangelt es nicht. Es gibt genügend Spieler auf hohem Niveau bei Inter und anderen Vereinen“, betonte Martínez. Seiner Ansicht nach besteht die Hauptaufgabe darin, das Selbstvertrauen der Spieler wiederherzustellen.

Persönlicher Erfolg und bevorstehende Herausforderungen

Diese positiven Einschätzungen fallen mit einem wichtigen Ereignis in der persönlichen Karriere von Josep Martínez zusammen. Aufgrund der Verletzung von Joan García wurde der 28-jährige Torhüter in den Kader der spanischen Nationalmannschaft unter Luis de la Fuente berufen. Er kehrt zum ersten Mal seit Juli 2021 zur „La Roja“ zurück und wird mit David Raya und Unai Simón um den Platz im Tor kämpfen.

Der nächste große Test für die neue Generation der italienischen Nationalmannschaft findet in Paris statt. Im Spiel der Gruppe A1 der Nations League treffen die Italiener auf Frankreich. Das Auswärtsspiel in Paris ist nicht nur für den Tabellenstand in der Gruppe von Bedeutung, sondern auch, um die mentale Verfassung des Teams zu verbessern und den Siegeswillen zu stärken.