Brasilianische Nationalmannschaft verschärft Sicherheitsvorkehrungen vor Freundschaftsspiel in Indien

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Brasilianische Nationalmannschaft verschärft Sicherheitsvorkehrungen vor Freundschaftsspiel in Indien

Der brasilianische Fußballverband (CBF) hat vor einem historischen Freundschaftsspiel im indischen Kolkata eine spezielle acht Mann starke private Sicherheitsgruppe mobilisiert. Die fünfmaligen Weltmeister ergreifen äußerst strenge Sicherheitsmaßnahmen, um eine Wiederholung der Unruhen zu verhindern, die während des Besuchs von Lionel Messi auftraten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com hat die brasilianische Nationalmannschaft aus den Ausschreitungen und Protesten gelernt, die sich im Dezember letzten Jahres im Salt-Lake-Stadion ereigneten. Damals hatten Fans, die über VIPs verärgert waren, die ihnen die Sicht versperrten, Sitze zerstört. Vor diesem Hintergrund gehen die Gastgeber diesmal noch ernster mit der Sicherheit um.

Besondere Sicherheitsmaßnahmen und verstärkter Schutz

Nach Angaben der Organisatoren wurde eine spezielle Gruppe aus südamerikanischen Experten und ehemaligen Militärangehörigen hinzugezogen, um die Sicherheit der angereisten Delegation zu gewährleisten. Dieser Sicherheitsdienst arbeitet eng mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden zusammen, um sicherzustellen, dass alle Maßnahmen internationalen Standards entsprechen.

Das Hotel, in dem die Spieler derzeit untergebracht sind, wurde in eine bewachte Festung verwandelt, wobei jede Etage rund um die Uhr überwacht wird. Zudem wurden um das geschlossene Trainingsgelände der Nationalmannschaft zusätzliche Zäune errichtet, um sie vollständig vor äußeren Einflüssen zu schützen.

Starbesetzter Kader und bevorstehende Prüfung

Der Kader um Kapitän Marquinhos, zu dem Stars wie Vinícius Júnior, Gabriel Magalhães und Bruno Guimarães gehören, traf am Mittwoch unter strengen Protokollen in Kolkata ein. Diesmal haben die fünfmaligen Weltmeister beschlossen, in Sicherheitsfragen kein Risiko einzugehen.

Dieses internationale Spiel im Salt-Lake-Stadion bietet dem fünftplatzierten Team der Welt die Gelegenheit, offensive Kombinationen zu testen, während es für die indische Nationalmannschaft, die derzeit auf Platz 138 der Weltrangliste steht, eine ernsthafte taktische Prüfung darstellt. Nach dem Unentschieden gegen Panama werden die Gastgeber gezwungen sein, gegen den starken Gegner über die gesamte Spieldauer kompromisslos zu verteidigen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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