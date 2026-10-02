In Turkmenistan wurden nationale Traditionen und Pferdesport erneut zu einem glanzvollen Fest auf staatlicher Ebene! Der nationale Anführer Turkmenistans, Vorsitzender der Volksversammlung sowie der oberste „Volks-Pferdekenner“ und „geschickte Reiter“ des Landes, Arkadag Gurbanguly Berdimuhamedow, nahm am jüngsten Pferderennen teil und errang den absoluten Sieg. Der luxuriöse Hauptpreis, überreicht von Präsident Serdar Berdimuhamedow — ein Range Rover Sport — fand auf unerwartete Weise seinen Besitzer. Welches Pferd ritt Arkadag als Erster ins Ziel und wer erhielt den wertvollen Geländewagen?

Das Pferd des Enkels „Dagxon“ und Arkadags Sieg

Der oberste Reiter des Landes ließ seinen Konkurrenten auch diesmal keine Chance:

Familientradition: Gurbanguly Berdimuhamedow trat im Wettbewerb mit einem edlen Pferd an, das von seinem Enkel, dem jungen Pferdepfleger Kerimguly Berdimuhamedow, betreut wurde: „Dagxon“ lautete der Name des Pferdes;

Absoluter erster Platz: Der geschickte Reiter bewältigte die Strecke mit großem Können, überquerte als Erster die Ziellinie und gewann die Goldmedaille;

Königlicher Hauptpreis: Am Ende des Rennens überreichte der turkmenische Präsident Serdar Berdimuhamedow dem siegreichen Reiter persönlich den Schlüssel für einen luxuriösen Range Rover Sport der neuesten Generation.

Der Luxus-Geländewagen ging an eine Militäreinheit

„Den wertvollen Range Rover Sport, der für den Sieg verliehen wurde, übergab Arkadag Gurbanguly Berdimuhamedow dem Verteidigungsministerium des Landes, genauer gesagt der Militäreinheit, in der sein Enkel, Sergeant Kerimguly Berdimuhamedow, seinen Wehrdienst ableistet.“

Auf diese Weise wurde das beim Pferderennen gewonnene Luxusauto direkt für die Bedürfnisse der Soldaten und der Verteidigung eingesetzt.

Details zum Rennen und zum Preis (Tabelle)

Indikator / Faktor Details und offizieller Status Siegreicher Reiter Gurbanguly Berdimuhamedow (Arkadag, nationaler Anführer, Vorsitzender der Volksversammlung) Pferd im Wettbewerb „Dagxon“ (Betreuer: Enkel Kerimguly Berdimuhamedow) Platzierung 1. Platz (Absoluter Champion) Übergebener Preis Range Rover Sport Fahrzeug (von Präsident Serdar Berdimuhamedow) Endgültiges Schicksal des Geschenks Übergabe an die Militäreinheit des Verteidigungsministeriums, in der Enkel Sergeant Kerimguly dient

Wie bewerten Sie es, dass Arkadag den gewonnenen Range Rover Sport an die Militäreinheit seines Enkels gespendet hat? Was sind Ihre Eindrücke von solchen Rennen?

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