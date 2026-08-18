Gefährlicher Verkauf echter menschlicher Mumien im Internet

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Gefährlicher Verkauf echter menschlicher Mumien im Internet

In Online-Shops und auf Auktionsseiten wurde entdeckt, dass echte menschliche Mumien verkauft werden. In einigen Fällen wurden sie per gewöhnlicher Post verschickt. Experten warnen jedoch, dass ein solcher Handel biologische und chemische Gefahren bergen könnte. Darüber berichtete Naked Science .

Fachleute aus den Bereichen Gesundheitswesen, Biologie, Anatomie und Chemie von Universitäten aus dem Vereinigten Königreich, Litauen, Italien und Australien untersuchten Anzeigen in sozialen Netzwerken, Online-Shops und auf Auktionsseiten. Sie analysierten aus den Jahren 2015–2025 stammende Anzeigen mit 122 menschlichen und 6 tierischen Überresten .

Bei einigen zum Verkauf angebotenen Mumien wurden Anzeichen einer Pilzinfektion festgestellt. Die Verkäufer hatten die Käufer jedoch nicht vor möglichen Sicherheitsrisiken gewarnt.

Experten zufolge bedeutet der für die Mumifizierung typische Trocknungsprozess nicht, dass alle biologischen Vorgänge vollständig zum Stillstand gekommen sind. Überlebende Mikroorganismen könnten bei unsachgemäßem Transport oder falscher Lagerung wieder aktiv werden. Pilzsporen könnten sich zudem in der Luft verbreiten und eine Gefahr für Menschen darstellen, die mit der Mumie arbeiten.

Mumien wurden ohne Schutzausrüstung berührt

Der mumifizierte Körper und das Skelett eines Menschen liegen auf einem weißen Tuch.

Die Forscher stellten in 22 Fällen fest, dass Menschen Mumienreste ohne Handschuhe und Masken berührt hatten. Eine solche Schutzausrüstung ist nicht nur zum Schutz vor Mikroorganismen erforderlich, sondern auch vor Chemikalien, die bei der Einbalsamierung verwendet wurden.

In verschiedenen Epochen der Geschichte könnten zur Konservierung von Leichen giftige Stoffe wie Arsen, Quecksilber und Blei verwendet worden sein. Zum Einsatz kamen auch Stoffe wie Bitumen, Zedernöl, Natron und Pflanzenharze. Einige Verbindungen können Haut und Atemwege beeinträchtigen.

Die Wissenschaftler betonen, dass sich die Ergebnisse dieser Studie nicht vollständig auf den weltweiten Markt für Mumienreste übertragen lassen. Die Untersuchungen zeigen jedoch, dass der Online-Verkauf und Transport menschlicher Mumien bestimmte Risiken mit sich bringen können .

Zuvor waren in einer 1991 in den Ötztaler Alpen entdeckten 5.300 Jahre alten Mumiemoderne und alte Bakterien gefunden worden.

Vereinigtes KönigreichLitauenItalienAustralienNaked Science
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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