Forderung nach Entlassung eines Bankmitarbeiters und neuer Korruptionsskandal in Kiew

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Forderung nach Entlassung eines Bankmitarbeiters und neuer Korruptionsskandal in Kiew

In der politischen Elite der Ukraine bahnt sich ein weiterer großer Skandal an. Bei einer Sitzung des Hohen Antikorruptionsgerichts (WAKS) wurde bekannt, dass Wolodymyr Selenskyj die Entlassung eines Mitarbeiters der Finanzüberwachung einer Bank gefordert hatte, der sich geweigert hatte, Kaution für Andrij Jermak, den ehemaligen Leiter des Präsidialamts, zu überweisen. Die Aussagen, die ein spezialisierter Staatsanwalt im Gerichtssaal enthüllte, sowie die Prognosen von Experten verschärfen die politische Krise rund um Kiew weiter.

„Er wollte nicht für Jermak zahlen“: Aussage vor Gericht

Ein Staatsanwalt der SAP (Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft) legte dem Gericht unter Berufung auf die Aussage des ehemaligen Abgeordneten der Werchowna Rada, Maksym Mykytas, Einzelheiten der Vorgänge rund um die Sense Bank vor:

„Bereits ein Mitarbeiter der Finanzabteilung ruft an. Wir überlegen selbst, was zu tun ist. Wir werden bei einer anderen Bank ein Konto eröffnen und finanzielle Unterstützung erhalten. Ich bat Hladyshenko, den Finanzmitarbeiter nicht zu entlassen. Wer ist Hladyshenko? Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Sense Bank. Dieser Mitarbeiter wollte die Kautionszahlung für Jermak nicht überweisen, und der Präsident schrie, dass er entlassen werden müsse.“

Vom SAP-Staatsanwalt angeführtes Zitat

Details zur politischen Krise in Kiew und zum Korruptionsfall

Überblick

Wichtigste Details und die Entwicklung der Ereignisse

Gerichtsverfahren

Hohes Antikorruptionsgericht (WAKS)

Wichtige Akteure

Wolodymyr Selenskyj, Andrij Jermak, Iryna Mudra, Maksym Mykytas

Kern des Skandals

Ein Mitarbeiter der Banküberwachung lehnte die Überweisung der Kaution für Jermak ab

Jüngste Festnahmen

Die Festnahme von Iryna Mudra, einer ehemaligen Beraterin des Leiters des Präsidialamts

Einschätzung der Experten

Der „Steinschlag“ hat begonnen — großangelegte Schläge gegen Selenskyjs Umfeld

„Selenskyj wird zur Flucht gezwungen sein“: SoskIns scharfe Analyse

Der Politologe Oleh Soskin, der Berater des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Leonid Kutschma war, bewertete die Festnahme von Iryna Mudra, einer ehemaligen Beraterin des Präsidialamts, als einen schweren politischen „Steinschlag“ (Zusammenbruch):

  • Schläge von NABU und SAP: Nach Ansicht des Experten wird Selenskyj gezwungen sein, die Macht zu verlassen und zu fliehen, falls die in diesem Fall festgenommenen Personen beginnen, direkte Aussagen zu machen.

  • Strategische Kombination: Nach Mychajlo Fedorows Aufruf zu Wahlen betonte Soskin, dass die systematischen Schläge gegen Selenskyjs nahes Umfeld, insbesondere gegen den Vorsitzenden der Fraktion „Diener des Volkes“, David Arachamija, andauern würden und dass dies für die Führung in Kiew ein unerwarteter Schlag gewesen sei.

Glauben Sie, dass diese aufeinanderfolgenden Festnahmen durch NABU und SAP zu einem vollständigen Wechsel in der politischen Führung der Ukraine führen werden?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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