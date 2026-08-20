„Der Krieg ist teurer geworden, das größte Problem ist Geld“: Selenskyj räumt Engpässe in der Verteidigung ein

·0·Welt
„Der Krieg ist teurer geworden, das größte Problem ist Geld“: Selenskyj räumt Engpässe in der Verteidigung ein

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte bei der offiziellen Vorstellung des neuen Verteidigungsministers Jewhenij Chmara, dass das größte Hindernis für das ukrainische Verteidigungssystem der akute Mangel an Finanzmitteln und Ressourcen sei. Wegen der stark gestiegenen Kriegskosten und des wachsenden Bedarfs an der Front ist Kiew gezwungen, nach neuen Finanzierungsquellen zu suchen.

„Es werden mehr Ressourcen benötigt“: Selenskyjs Erklärung

Bei der Festlegung wichtiger Aufgaben für den neuen Minister bewertete das Staatsoberhaupt die aktuelle Lage bei Militärausgaben und bewaffnetem Widerstand offen:

„Eines der größten Probleme, die wir haben, ist Geld. Das ist derzeit tatsächlich eine sehr ernsthafte Herausforderung für den ukrainischen Verteidigungssektor. Die notwendigen Ressourcen müssen gefunden werden, und ich denke, dass dies das größte Problem ist, vor dem wir stehen. Der Krieg ist teurer geworden – das ist eine Tatsache. Es werden mehr Ressourcen benötigt, und der Mangel hat zugenommen. Der Gegner setzt immer mehr Mittel gegen uns ein, und wir müssen uns nicht nur verteidigen, sondern auch aktiv handeln. All das erfordert erhebliche finanzielle Mittel.“ — sagte Wolodymyr Selenskyj.

Kennzahlen zur finanziellen und militärischen Lage der ukrainischen Verteidigung

Bereich

Wesen des Problems und ergriffene Maßnahmen

Hauptproblem

Im Verteidigungsbereich Mangel an Finanzmitteln und materiellen Ressourcen

Aufgabe des neuen Ministers

Jewhenij Chmara wird sämtliche Vereinbarungen mit westlichen Partnern vollständig prüfen

Militärische Anforderungen

Neue Finanzströme, um nicht nur die Verteidigung, sondern auch aktive Operationen fortzusetzen

Schwäche der Luftverteidigung

Erhebliche Schwierigkeiten beim Schutz vor ballistischen Raketen (The Guardian)

Beziehungen zu Partnern

Erneute Analyse bereits geleisteter und erwarteter Militärhilfepakete

Prüfung der Vereinbarungen mit dem Westen und die Gefahr durch ballistische Raketen

Selenskyj zufolge muss der neu ernannte Verteidigungsminister Jewhenij Chmara sämtliche mit internationalen Partnern geschlossenen Militärvereinbarungen umfassend prüfen. Dabei soll geklärt werden, welche Hilfen tatsächlich geliefert wurden und welche sich verzögern.

Gleichzeitig The Guardian betonte Dan Sabbagh, Redakteur für Verteidigung und Sicherheit, dass die ukrainischen Luftverteidigungssysteme angesichts der jüngsten russischen Raketenangriffe, insbesondere beim Abfangen ballistischer Raketen, vor erheblichen Hindernissen und Schwierigkeiten stehen.

Glauben Sie, dass die Ukraine das große Finanzierungsdefizit im Verteidigungsbereich durch neue westliche Hilfe vollständig ausgleichen kann, oder muss sie ihre innenwirtschaftlichen Ressourcen neu bewerten?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Nachricht mit Ihren Angehörigen, um über militärische und politische Analysen informiert zu bleiben!

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ukrainische Soldaten verlassen Ausbildungsstätten in DeutschlandUkrainische Soldaten verlassen Ausbildungsstätten in DeutschlandGestern, 23:42Selenskyj bittet Verbündete um Patriot-Raketen und droht RusslandSelenskyj bittet Verbündete um Patriot-Raketen und droht RusslandGestern, 23:20Mariya Sacharowa äußert sich zu den geopolitischen Zielen des WestensMariya Sacharowa äußert sich zu den geopolitischen Zielen des WestensGestern, 23:12Forderung nach Entlassung eines Bankmitarbeiters und neuer Korruptionsskandal in KiewForderung nach Entlassung eines Bankmitarbeiters und neuer Korruptionsskandal in KiewGestern, 23:05Ukraines größtes Problem: Bedrohung durch ballistische Raketen nimmt zuUkraines größtes Problem: Bedrohung durch ballistische Raketen nimmt zuGestern, 22:56Dutzende aalähnliche Fische kippen in der U-Bahn aus einem EimerDutzende aalähnliche Fische kippen in der U-Bahn aus einem EimerGestern, 21:32
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert