Boakye rettet Andijon, AGMK lässt zu Hause Punkte liegen: Details zum 19. Spieltag

Usbekische SuperligaDie weiteren Begegnungen des 19. Spieltags boten den Fans echte Spannung und unerwartete Ergebnisse. Während das Duell in Andijon erst in den letzten Minuten entschieden wurde, erzwangen die Gäste in Olmaliq mit einer heldenhaften Leistung einen Punktverlust des Gegners.

Beide Partien verschärften den Kampf im Tabellenmittelfeld und im Tabellenkeller.

Boakye-Gala in der 'Bobur Arena': Andijon — Khorazm 1:0

Andijon empfing den Klub Khorazm aus Urganch auf heimischem Platz. Das Spiel endete mit einem dramatischen 1:0-Sieg für die Gastgeber:

Held von der Bank: Der Legionär, der in der 73. Minute vom Trainer der 'Adler' eingewechselt wurde, Martin Boakye wurde zum Matchwinner, als er 14 Minuten nach seiner Einwechslung in der 87. Minute den Siegtreffer erzielte;

Tabellensituation: Dank dieses wertvollen Sieges kommt Andijon auf 27 Punkte und festigt den 7. Platz. Khorazm bleibt nach der Niederlage mit 20 Punkten auf dem 11. Platz.

Spielbericht:

Andijon: Potapov, Andronikashvili, Kholdorkhonov (Sulaymonov, 62), Ashortia (Turgunboyev, 74), Iminov (Cheran, 62), Komilov, Chalasan, Temirov, Tukhtakhodjayev, Mahamadjonov, Turdimurodov (Boakye, 73);

Khorazm: Ergashev, Azimov (Nugumanov, 64), Shiryayev, Lohan, Ortikboyev, Khamidjonov (Izzatov, 72), Rom, Pirmuhammadov, Khoshimov, Abdukhamidov, Sabino.

Rote Karte in der 17. Minute und Kampfgeist in Olmaliq: AGMK — Surkhon 0:0

In einem weiteren Spitzenspiel des Spieltags konnte der von Mirjalol Qosimov trainierte AGMK den Klub Surkhon aus Termez zu Hause nicht besiegen:

Früher Platzverweis: Bereits in der 17. Minute wurde der Spieler von Surkhon, Shukurillayev vom Platz gestellt, was die Gäste aus Termez zwang, über 70 Minuten in Unterzahl zu verteidigen;

Willensstarkes Remis: Trotz der numerischen Unterlegenheit wehrten die Gäste alle Angriffe des Gegners ab und sicherten sich ein wichtiges 0:0-Unentschieden;

Punkteverteilung: AGMK belegt mit 29 Punkten den 5. Platz, während Surkhon mit 20 Punkten auf dem 13. Platz liegt.

Spielbericht: