Am 25. August traf der Direktor des US-Geheimdienstes CIA John Ratcliffe zu einem geheimen, nicht angekündigten Besuch in Moskau ein. Ein schweres militärisches Transportflugzeug vom Typ Boeing C-17 der US Air Force flog über Riga ein, landete auf dem Flughafen Wnukowo und kehrte am selben Tag gegen 19:00 Uhr zurück.

Dies war der erste Besuch eines CIA-Chefs in Moskau seit Herbst 2021 (damals kam William Burns vor dem Hintergrund der Spannungen um die Ukraine). Zudem ging dieser Besuch als erste Reise eines hochrangigen Vertreters der US-Regierung nach Russland seit Januar 2026 in die Geschichte ein.

Putins geänderter Plan und das „Schweigen“ des Kremls

Die Details des Besuchs werden streng geheim gehalten:

Die offizielle Position des Kremls: Der Pressedienst des Kremls erklärte, man wisse angeblich nichts von dem amerikanischen Flugzeug in Wnukowo und es seien keine Treffen mit der US-Regierung geplant gewesen;

Änderung in Putins Zeitplan: Der Kreml-Korrespondent Alexander Junaschew berichtete, dass der russische Präsident Wladimir Putin aufgrund der Ankunft von Ratcliffe seinen Arbeitsplan kurzfristig geändert und eine für den 25. August geplante Großveranstaltung verschoben habe;

Informationen von Axios: Die Publikation betont, dass der Geheimdienstchef eigens für Verhandlungen hinter verschlossenen Türen nach Moskau gekommen sei.

Mit welchem Ziel kam der CIA-Direktor? Die wichtigsten Vermutungen

Internationale Medien und Analysten führen vier Hauptgründe für den Besuch an:

1. Freilassung des amerikanischen Gefangenen Charles Zimmerman: Die Journalistin Ksenia Sobtschak schrieb, der Besuch stehe im Zusammenhang mit der Freilassung des in Russland inhaftierten US-Bürgers Zimmerman. Sollte sich dies bestätigen, wäre er nach Robert Gilman, der ohne Austausch freikam, der zweite Amerikaner innerhalb eines Monats, der in seine Heimat zurückkehrt, was den Weg für Friedensgespräche ebnen könnte;

2. Eine geheim vorbereitete „Großoperation“: Quellen aus dem Umfeld von Kyrylo Budanow zufolge wurden bei den Verhandlungen eine spezielle, unter strengster Geheimhaltung vorbereitete Operation besprochen, deren Ergebnisse die weiteren Prozesse maßgeblich beeinflussen könnten;

3. Direkte Warnung bezüglich NATO und Mobilisierung: Das Wall Street Journal und der Experte Michael Weiss sind der Ansicht, dass der US-Geheimdienst Informationen über Russlands Vorbereitungen für eine neue Mobilisierung sowie Pläne erhalten habe, die „Entschlossenheit der NATO“ durch Sabotageakte und Drohnen im Baltikum, in Polen und Skandinavien zu testen. Ratcliffe sei gekommen, um Putin persönlich vor den Folgen einer möglichen Eskalation zu warnen;

4. Der Iran-Faktor: In einer Zeit, in der Washington eine neue Druckkampagne gegen Teheran angekündigt hat, könnte die Bündnisposition Russlands in den Spannungen zwischen den USA und dem Iran erörtert worden sein.

Die Bitte der USA an die Ukraine und der „Sprung“ an der Börse

Die Ankunft des CIA-Chefs in Moskau hatte unmittelbare Auswirkungen auf militärische und wirtschaftliche Prozesse:

Bitte um Aussetzung der Angriffe: Laut Axios und Financial Times warnte Washington Kiew vor der Ankunft einer hochrangigen Delegation in Moskau und bat darum, bis zum 26. August keine Drohnen- oder Raketenangriffe auf Moskau, St. Petersburg und die nördlichen Regionen Russlands durchzuführen;

Reaktion der Moskauer Börse: Mit der Verbreitung der Nachrichten über Ratcliffes Besuch stieg der MOEX-Index sprunghaft um mehr als 3 % auf 2141,46 Punkte und fiel wieder, nachdem das Flugzeug von Wnukowo abgehoben war.

Dieser mehrstündige Flug von John Ratcliffe zeigt, dass hinter der großen politischen Kulisse wichtige Vereinbarungen zur globalen Sicherheit oder deutliche Warnungen ausgetauscht wurden.