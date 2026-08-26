Unerwarteter Schlag gegen den französischen Präsidenten Macron: Eine Frau ohrfeigte ihn aus der Menge (Video)

Der französische Präsident Emmanuel Macron sah sich während einer öffentlichen Veranstaltung mit einer unerwarteten Situation konfrontiert. Aufnahmen, die den Moment zeigen, in dem eine Person aus der Menge den Präsidenten ins Gesicht schlug, verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien.

In dem viralen Video ist zu sehen, wie Macron mit Menschen interagiert, als sich ihm eine Person aus der Menge nähert und dem Präsidenten einen Schlag ins Gesicht versetzt.

Genaue Details zum Vorfall und die Hintergründe der Tat wurden bisher nicht genannt.

Es gab bereits früher Berichte darüber, dass der französische Präsident bei Begegnungen mit Bürgern an öffentlichen Orten körperlichen Angriffen ausgesetzt war.

Insbesondere wurde Macron im Jahr 2021 während eines Besuchs im französischen Département Drôme von einer Person aus der Menge geohrfeigt.

Auch dieser Vorfall sorgte für großes Aufsehen und rückte die Frage der Sicherheit des Präsidenten in den Mittelpunkt.