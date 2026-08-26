Unerwartete 76-Millionen-Dollar-Hilfe eines schwedischen Milliardärs für Kinder in Gaza

Ein großes internationales Hilfspaket für Kinder in Gaza wurde angekündigt. Die Akelius Foundation, die mit dem schwedischen Milliardär Roger Akelius verbunden ist, hat 800 Millionen schwedische Kronen, also etwa 76 Millionen Dollar, zur Unterstützung der Kinder in der Region bereitgestellt.

Die Hilfe wird im Rahmen eines 5-Jahres-Programms über UNICEF geleitet. Das Hauptziel besteht darin, die Bildung der Kinder in Gaza wiederherzustellen und sie zu schützen.

Der Plan sieht vor:

die Finanzierung des Betriebs von 400 Schulen;

die Zahlung von Lehrergehältern;

die Versorgung der Kinder mit Lebensmitteln und Schulmaterial;

die Bereitstellung psychologischer Unterstützung;

die Organisation von sauberem Wasser und Impfdiensten.

Die Mittel der Akelius Foundation werden durch 400 Millionen Kronen der schwedischen Regierung ergänzt. Damit beläuft sich die Gesamthilfe für die Kinder in Gaza auf 1,2 Milliarden schwedische Kronen, also fast 114 Millionen Dollar.