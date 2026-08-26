Sieben Tore in Baku und Rahmonaliyevs Treffer: Sabah erreicht die CL-Ligaphase!

Das Rückspiel der Playoff-Runde der UEFA Champions League bot einen echten Fußball-Krimi in Baku. Der aserbaidschanische Klub Sabah empfing das israelische Team Hapoel Be'er Sheva und sicherte sich nach einem fantastischen 120-minütigen Comeback den Einzug in die neue Ligaphase der Champions League.

Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel zeigten die Bakuer vor heimischem Publikum enormen Willen und Siegeshunger.

Rettung in der 74. Minute: Umarali Rahmonaliyevs wichtiges Tor

Die Partie begann für die Gastgeber sehr schwierig:

Druck des Gegners: Zlatanovic eröffnete bereits in der 10. Minute den Torreigen. Obwohl Nwachukwu in der 38. Minute ausgleichen konnte, brachte Mizrahi die Israelis in der 61. Minute erneut in Führung;

Die Antwort des usbekischen Legionärs: Mit einem 2:4-Gesamtrückstand wurde Sabah in der 74. Minute von Umarali Rahmonaliyev gerettet. Der usbekische Mittelfeldspieler erzielte den wichtigen Ausgleich zum 2:2 und verlieh seinem Team neuen Schwung (er wurde in der 82. Minute taktisch ausgewechselt);

Drama in der 90+4. Minute: Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit erzielte Mutalimov das dritte Tor zum 3:2, glich das Gesamtergebnis (4:4) aus und erzwang die Verlängerung.

Sieg in der Verlängerung und Einzug in die Ligaphase

Sabah übernahm die volle psychologische Kontrolle und dominierte den Gegner in der Verlängerung komplett:

101. Minute: Mbina erzielte das vierte Tor für die Gastgeber;

115. Minute: Miskele setzte den Schlusspunkt zum 5:2 (Gesamt 6:4).

CL-Qualifikation. Playoff, Rückspiel:

Sabah — Hapoel Be'er Sheva 5:2 (Hinspiel: 1:2)

Tore: Nwachukwu 38, Rahmonaliyev 74, Mutalimov 90+4, Mbina 101, Miskele 115 — Zlatanovic 10, Mizrahi 61.

Damit hat der Klub Sabah mit Umarali Rahmonaliyev eine schwierige Prüfung bestanden und sich offiziell für die reformierte Ligaphase der Champions League qualifiziert.