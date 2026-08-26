Sieben Tore in Baku und Rahmonaliyevs Treffer: Sabah erreicht die CL-Ligaphase!

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Sieben Tore in Baku und Rahmonaliyevs Treffer: Sabah erreicht die CL-Ligaphase!

Das Rückspiel der Playoff-Runde der UEFA Champions League bot einen echten Fußball-Krimi in Baku. Der aserbaidschanische Klub Sabah empfing das israelische Team Hapoel Be'er Sheva und sicherte sich nach einem fantastischen 120-minütigen Comeback den Einzug in die neue Ligaphase der Champions League.

Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel zeigten die Bakuer vor heimischem Publikum enormen Willen und Siegeshunger.

Rettung in der 74. Minute: Umarali Rahmonaliyevs wichtiges Tor

Die Partie begann für die Gastgeber sehr schwierig:

  • Druck des Gegners: Zlatanovic eröffnete bereits in der 10. Minute den Torreigen. Obwohl Nwachukwu in der 38. Minute ausgleichen konnte, brachte Mizrahi die Israelis in der 61. Minute erneut in Führung;

  • Die Antwort des usbekischen Legionärs: Mit einem 2:4-Gesamtrückstand wurde Sabah in der 74. Minute von Umarali Rahmonaliyev gerettet. Der usbekische Mittelfeldspieler erzielte den wichtigen Ausgleich zum 2:2 und verlieh seinem Team neuen Schwung (er wurde in der 82. Minute taktisch ausgewechselt);

  • Drama in der 90+4. Minute: Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit erzielte Mutalimov das dritte Tor zum 3:2, glich das Gesamtergebnis (4:4) aus und erzwang die Verlängerung.

Sieg in der Verlängerung und Einzug in die Ligaphase

Sabah übernahm die volle psychologische Kontrolle und dominierte den Gegner in der Verlängerung komplett:

  • 101. Minute: Mbina erzielte das vierte Tor für die Gastgeber;

  • 115. Minute: Miskele setzte den Schlusspunkt zum 5:2 (Gesamt 6:4).

CL-Qualifikation. Playoff, Rückspiel:

  • Sabah — Hapoel Be'er Sheva 5:2 (Hinspiel: 1:2)

  • Tore: Nwachukwu 38, Rahmonaliyev 74, Mutalimov 90+4, Mbina 101, Miskele 115 — Zlatanovic 10, Mizrahi 61.

Damit hat der Klub Sabah mit Umarali Rahmonaliyev eine schwierige Prüfung bestanden und sich offiziell für die reformierte Ligaphase der Champions League qualifiziert.

SabahHapoel Be'er ShevaUmarali RahmonaliyevChampions LeagueFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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