Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im englischen Fußball für die abgelaufene Saison hat ihren Gewinner gefunden. Nach den offiziellen Abstimmungsergebnissen der Professional Footballers' Association (PFA) wurde der Kapitän von Manchester United, der 31-jährige portugiesische Mittelfeldspieler Bruno Fernandes, zum Premier League Spieler des Jahres (PFA Player of the Year) ernannt.

Diese Auszeichnung hat eine besondere Bedeutung, da sie auf den Stimmen der Spieler selbst basiert.

Konkurrenten und absolute Dominanz

Bruno Fernandes setzte sich im Rennen um die Auszeichnung gegen Stars der führenden englischen Vereine durch:

Manchester City Vertreter: Erling Haaland und Rayan Cherki;

Arsenal-Führungsspieler: Declan Rice, Gabriel Magalhães und Torhüter David Raya.

Bemerkenswert ist, dass der portugiesische Spielmacher zuvor bereits die Auszeichnung als bester Spieler der Saison von den offiziellen Organisatoren der Premier League sowie der Football Writers' Association (FWA) erhalten hatte. Damit hat Bruno alle wichtigen individuellen Auszeichnungen des Jahres gewonnen.

Rekordverdächtige 21 Assists

Der Anführer der "Red Devils" zeichnete sich in der vergangenen Saison durch seine unvergleichliche Kreativität und Beständigkeit auf dem Platz aus:

35 Spiele: Bruno bestritt 35 Partien in der Premier League;

21 Torvorlagen: Der portugiesische Mittelfeldspieler verbuchte im Laufe der Saison beeindruckende 21 Assists , wurde damit der beste Vorlagengeber der Liga und bewies erneut, dass er der Chefdirigent der Angriffe seines Teams ist.

Diese hohe Anerkennung für den 31-jährigen Mittelfeldspieler Manchester United ist ein weiteres glanzvolles Kapitel in der Geschichte des Vereins.