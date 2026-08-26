Bruno Fernandes zum Spieler des Jahres in England gewählt!

·39·Sport
Bruno Fernandes zum Spieler des Jahres in England gewählt!

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im englischen Fußball für die abgelaufene Saison hat ihren Gewinner gefunden. Nach den offiziellen Abstimmungsergebnissen der Professional Footballers' Association (PFA) wurde der Kapitän von Manchester United, der 31-jährige portugiesische Mittelfeldspieler Bruno Fernandes, zum Premier League Spieler des Jahres (PFA Player of the Year) ernannt.

Diese Auszeichnung hat eine besondere Bedeutung, da sie auf den Stimmen der Spieler selbst basiert.

Konkurrenten und absolute Dominanz

Bruno Fernandes setzte sich im Rennen um die Auszeichnung gegen Stars der führenden englischen Vereine durch:

  • Manchester City Vertreter: Erling Haaland und Rayan Cherki;

  • Arsenal-Führungsspieler: Declan Rice, Gabriel Magalhães und Torhüter David Raya.

Bemerkenswert ist, dass der portugiesische Spielmacher zuvor bereits die Auszeichnung als bester Spieler der Saison von den offiziellen Organisatoren der Premier League sowie der Football Writers' Association (FWA) erhalten hatte. Damit hat Bruno alle wichtigen individuellen Auszeichnungen des Jahres gewonnen.

Rekordverdächtige 21 Assists

Der Anführer der "Red Devils" zeichnete sich in der vergangenen Saison durch seine unvergleichliche Kreativität und Beständigkeit auf dem Platz aus:

  • 35 Spiele: Bruno bestritt 35 Partien in der Premier League;

  • 21 Torvorlagen: Der portugiesische Mittelfeldspieler verbuchte im Laufe der Saison beeindruckende 21 Assists , wurde damit der beste Vorlagengeber der Liga und bewies erneut, dass er der Chefdirigent der Angriffe seines Teams ist.

Diese hohe Anerkennung für den 31-jährigen Mittelfeldspieler Manchester United ist ein weiteres glanzvolles Kapitel in der Geschichte des Vereins.

Bruno FernandesManchester UnitedPremier LeaguePFAFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

„Ich bin am Ende mit meinem Latein, vielleicht müssen wir ein Kamel opfern“: Kasymov nach dem Spiel gegen Surkhon„Ich bin am Ende mit meinem Latein, vielleicht müssen wir ein Kamel opfern“: Kasymov nach dem Spiel gegen SurkhonHeute, 06:29Nico O'Reilly zum Premier League Young Player of the Year ernannt!Nico O'Reilly zum Premier League Young Player of the Year ernannt!Heute, 06:02Drama in Saudi-Arabien: Sadio Mane rettet Al Nassr vor der Niederlage und sichert den SiegDrama in Saudi-Arabien: Sadio Mane rettet Al Nassr vor der Niederlage und sichert den SiegHeute, 05:55Sieben Tore in Baku und Rahmonaliyevs Treffer: Sabah erreicht die CL-Ligaphase!Sieben Tore in Baku und Rahmonaliyevs Treffer: Sabah erreicht die CL-Ligaphase!Heute, 05:40Bruno Fernandes zum PFA-Spieler der Saison gewähltBruno Fernandes zum PFA-Spieler der Saison gewähltHeute, 02:12Dramatisches Unentschieden in Samarkand: Tor in der 87. Minute raubt Pakhtakor den SiegDramatisches Unentschieden in Samarkand: Tor in der 87. Minute raubt Pakhtakor den SiegGestern, 22:11
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Wie wurde Husanov bewertet? Britisches Medium analysiert die Leistung der City-Spieler
Wie wurde Husanov bewertet? Britisches Medium analysiert die Leistung der City-Spieler