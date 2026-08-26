Warum laufen junge Männer in Äthiopien auf Stelzen? Der Grund ist überraschend

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Warum laufen junge Männer in Äthiopien auf Stelzen? Der Grund ist überraschend

Unter dem Volk der Banna im äthiopischen Omo-Tal lernen junge Männer schon von Kindheit an, auf Holzstelzen zu laufen. Auf den ersten Blick mag dies wie eine einfache Vorführung erscheinen, doch für sie ist diese Fertigkeit eng mit dem täglichen Leben verbunden.

Das Laufen auf hohen Stelzen ermöglicht es den Banna-Männern, ihre Umgebung besser zu beobachten.

Durch diese Fähigkeit können sie:

Viehherden aus einer höheren Position überwachen;

die Kontrolle der Tiere auf den Weiden erleichtern;

Gefahren im dichten Gras frühzeitig erkennen.

Besonders für die Viehzüchter ist es wichtig, Raubtiere wie Löwen und Leoparden aus der Ferne zu sehen. In den Gebieten, in denen die Banna leben, lauern im hohen Gras verschiedene Gefahren. Es wird vermutet, dass das Stelzenlaufen zudem eine bessere Möglichkeit bietet, giftige Schlangen zu entdecken, die sich nahe am Boden verstecken.

Die einfach erscheinenden Stelzen sind tatsächlich ein fester Bestandteil des täglichen Lebens und der Traditionen der Banna.

Das Stelzenlaufen wird von klein auf gelehrt. Die Beherrschung erfordert ein gutes Gleichgewicht, Geschicklichkeit und Mut.

ÄthiopienBanna-VolkOmo-TalStelzenlaufenTraditionelle Fertigkeiten
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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