Das größte junge Talent der abgelaufenen Saison im englischen Fußball wurde offiziell bekannt gegeben. Nach den Abstimmungsergebnissen der Professional Footballers' Association (PFA) wurde Manchester City-Verteidiger Nico O'Reilly mit der prestigeträchtigen Auszeichnung als „Young Player of the Year“ der Premier League geehrt.

Der 21-jährige englische Verteidiger, der unter Pep Guardiola zu einem festen Bestandteil der ersten Mannschaft wurde, erntete für seine konstanten und produktiven Leistungen während der gesamten Saison großes Lob von Experten und Kollegen.

Starke Konkurrenz: Wen hat O'Reilly hinter sich gelassen?

In dieser prestigeträchtigen Kategorie setzte sich O'Reilly in einem harten Wettbewerb gegen andere Top-Talente der führenden englischen Vereine durch:

Rayan Cherki — Manchester City-Teamkollege;

Max Dowman — Arsenal;

Kobbie Mainoo — Manchester United;

Rio Ngumoha — Liverpool;

Eli Junior Kroupi — Bournemouth.

Unerwartete Produktivität eines Verteidigers: Die Saison-Statistik

Nico O'Reilly zeichnete sich nicht nur durch seine defensive Stabilität aus, sondern auch durch seine Aktivität beim Spielaufbau und Abschluss:

34 Spiele: Der junge Verteidiger absolvierte 34 Spiele in der Premier League und kam regelmäßig zum Einsatz;

8 Torbeteiligungen: Trotz seiner Rolle als Verteidiger erzielte er 5 Tore und lieferte 3 Vorlagen .

Diese Vielseitigkeit in Defensive und Offensive macht den 21-jährigen O'Reilly zu einem der vielversprechendsten Stars des englischen Fußballs.