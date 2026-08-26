Ehemaliger armenischer Präsident Robert Kocharyan und seine Söhne festgenommen!

Am Morgen des 25. August kam es zu einem weiteren großen Umbruch im politischen Leben Armeniens. Der 71-jährige ehemalige Präsident des Landes, Robert Kocharyan wurde festgenommen, zum Antikorruptionskomitee gebracht und offiziell strafrechtlich angeklagt.

Der Anwalt Aram Orbelyan und die Sprecherin des Sonderausschusses, Marina Oganjanyan, bestätigten, dass umfangreiche Durchsuchungen und verfahrensrechtliche Ermittlungen in den Häusern des ehemaligen Staatsoberhauptes und seines Sohnes Levon Kocharyan, einem Abgeordneten des Oppositionsblocks „Armenien“, sowie an Dutzenden weiteren Orten durchgeführt werden.

Anklage der Staatsanwaltschaft: Amtsmissbrauch und Geldwäsche

Die Generalstaatsanwaltschaft Armeniens hat ein Verfahren gegen den ehemaligen Präsidenten wegen schwerer Straftaten eingeleitet:

Anklagepunkte: Gegen Kocharyan wurde ein Strafverfahren wegen Amtsmissbrauchs, Annahme von Bestechungsgeldern in großem Umfang und illegaler Legalisierung von Geldern in extrem hoher Höhe (Geldwäsche) eingeleitet;

Strafverfolgung der Familie: Auf Beschluss der Staatsanwaltschaft wurde auch gegen einen weiteren Sohn des ehemaligen Präsidenten, Sedrak Kocharyan sowie gegen 8 weitere Personen ein umfassendes Strafverfahren eingeleitet;

Ermittlungsergebnisse: Kocharyan wird verdächtigt, während seiner Präsidentschaft von 1998 bis 2008 mit anderen Personen konspiriert zu haben, um wertvolles Staatseigentum ohne Auktion zu Preisen, die weit unter dem Marktwert lagen, illegal an ihm nahestehende Unternehmen und Personen zu übertragen.

Konflikt mit Paschinjan und Vorwürfe politischer Rache

Diese aufsehenerregende Festnahme geschah nicht zufällig:

Wortgefecht im Parlament: Nur einen Tag vor der Festnahme des ehemaligen Präsidenten kam es im Parlament zu einem heftigen Wortgefecht zwischen seinem Sohn Levon Kocharyan und Premierminister Nikol Paschinjan Paschinjan beschuldigte die Familie Kocharyan, „den Reichtum des Volkes gestohlen“ zu haben, und betonte, dass er nicht zulassen werde, dass Millionen vererbt werden;

Position der Opposition: Das Büro von Robert Kocharyan verurteilte die Festnahme scharf und bezeichnete sie als einen weiteren politischen Angriff der amtierenden Regierung auf den ehemaligen Präsidenten und seine Familie.

Kocharyans komplexe politische Geschichte

Solche Gerichtsverfahren sind für Robert Kocharyan nicht neu:

Ereignisse von 2018: Kocharyan, der Armenien von 1998 bis 2008 regierte, wurde 2018 wegen der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten nach den Wahlen, bei denen 10 Menschen ums Leben kamen, und wegen des Versuchs, die verfassungsmäßige Ordnung zu stürzen, festgenommen; das Verfahren wurde später vom Verfassungsgericht eingestellt;

Oppositionsführer: Im Jahr 2021 leitete er den Oppositionsblock „Armenien“ und hielt 12 Mandate im Parlament;

Aufhebung der Immunität: Im Juni dieses Jahres hatte die Zentrale Wahlkommission offiziell die strafrechtliche Verfolgung genehmigt.

Es wird erwartet, dass die Eröffnung einer neuen Front der armenischen Strafverfolgungsbehörden gegen das ehemalige Staatsoberhaupt das politische Klima im Land weiter verschärfen wird.