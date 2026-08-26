Drama in Saudi-Arabien: Sadio Mane rettet Al Nassr vor der Niederlage und sichert den Sieg

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Drama in Saudi-Arabien: Sadio Mane rettet Al Nassr vor der Niederlage und sichert den Sieg

Saudi-Arabien Der 3. Spieltag der Pro League bot den Fans ein echtes Drama. Trotz eines Platzverweises bereits in der 12. Minute feierte Al Nassr aus Riad einen sensationellen 3:2-Comeback-Sieg im hart umkämpften Auswärtsspiel gegen Al Ettifaq.

Nachdem sie im Spielverlauf zweimal in Rückstand geraten waren, bewies die Mannschaft aus Riad in der zweiten Halbzeit große Moral und sicherte sich die drei Punkte.

Platzverweis, Ronaldo ausgewechselt und Krise in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann katastrophal für die Gäste aus Riad:

  • Frühe Rote Karte: Al Nassr musste bereits ab der 12. Minute in Unterzahl spielen;

  • Manes erster Treffer: Obwohl Sadio Mane in der 21. Minute die Führung erzielte, erhöhte Al Ettifaq aufgrund der numerischen Überlegenheit den Druck;

  • Zwei Tore für die Gastgeber: Duda in der 31. Minute und Medran in der Nachspielzeit (45+4) trafen für die Gastgeber, die mit einer 2:1-Führung in die Pause gingen;

  • Ronaldo ausgewechselt: Mannschaftskapitän Cristiano Ronaldo wurde zur Halbzeit aufgrund taktischer Umstellungen und Vorsichtsmaßnahmen bei einer Verletzung ausgewechselt.

Heldentaten in der 77. und 90. Minute: Die Sadio-Mane-Show

In der zweiten Halbzeit, in Unterzahl und ohne Kapitän, gab sich Al Nassr nicht geschlagen:

  • Ausgleich erzielt: In der 77. Minute nutzte Al Amri ein Durcheinander im Strafraum zum 2:2-Ausgleich;

  • Der entscheidende Treffer in der 90. Minute: Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit trat Sadio Mane erneut in Erscheinung. Der senegalesische Star erzielte in der 90. Minute den Siegtreffer, schnürte einen Doppelpack und sicherte seinem Team den 3:2-Erfolg.

Saudi Pro League. Spielbericht zum 3. Spieltag:

  • Al Ettifaq — Al Nassr 2:3

  • Tore: Duda 31, Medran 45+4 — Mane 21, 90, Al Amri 77.

Absolute Tabellenführung gefestigt

Mit diesem Sieg kommt Al Nassr auf 9 Punkte und bleibt mit einer perfekten Bilanz an der Tabellenspitze. Dieser hart erkämpfte Erfolg unterstreicht die ernsthaften Titelambitionen des Teams in dieser Saison.

Saudi Pro LeagueAl NassrSadio ManeCristiano RonaldoFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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