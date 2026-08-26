Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den US-Unternehmer und SpaceX-Gründer Elon Muskmit der prestigeträchtigen staatlichen Auszeichnung — dem Freiheitsorden (Orden Svobodi) geehrt. Dies wurde in einem offiziellen Dekret Nr. 835/2026 bekannt gegeben, das am 26. August vom Präsidialamt unterzeichnet wurde.

In dem Dokument heißt es, dass diese hohe Auszeichnung dem amerikanischen Milliardär „für seine herausragenden persönlichen Verdienste um den Schutz von Menschenleben und Freiheit sowie für die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den Völkern der Ukraine und der USA“ verliehen wurde.

Starlink: Der wichtigste technische Faktor der ukrainischen Verteidigung

Das globale Satelliteninternet von SpaceX — Starlink ist seit dem Frühjahr 2022 eine unverzichtbare Kommunikationsquelle für die ukrainischen Streitkräfte:

Truppenführung und Koordination: Schnelle und sichere Kommunikation zwischen den Einheiten auf dem Schlachtfeld wird gewährleistet;

Echtzeit-Drohnensteuerung: Starlink-Terminals dienen als wichtigstes technisches Mittel zur Zielerfassung und für Angriffe hinter den feindlichen Linien mittels unbemannter Luftfahrzeuge;

Widerstandsfähigkeit gegen elektronische Kampfführung (EloKa): Trotz russischer elektronischer Störversuche bleibt der stabile Betrieb des Systems einer der wichtigsten taktischen Vorteile der Ukraine.

Kiews kritische Abhängigkeit und das Problem der Einschränkungen

Die Auszeichnung von Musk löste in der Ukraine und in internationalen Medien breite Diskussionen aus:

Kritische Abhängigkeit: Derzeit verfügt das ukrainische Militär über kein gleichwertiges alternatives Kommunikationssystem, das Starlink in Bezug auf Geschwindigkeit, Reichweite und EloKa-Resistenz ersetzen könnte;

Einschränkungen und politische Kontroversen: Elon Musk stand zuvor in der Kritik, weil er den Starlink-Betrieb für bestimmte Offensivoperationen außerhalb des ukrainischen Territoriums oder in der Nähe der Krim eingeschränkt hatte. Dennoch wurde die Rolle des Systems für die allgemeine Verteidigung anerkannt und mit der hohen Auszeichnung gewürdigt.

Europäische Alternative und Zukunftspläne mit SpaceX

Zuvor hatte Wolodymyr Selenskyj enthüllt, dass die Ukraine ein in Europa entwickeltes alternatives Analog teste, um die Abhängigkeit vom Starlink-System zu verringern.

Dennoch plant das offizielle Kiew, die direkte strategische Partnerschaft mit Elon Musk und SpaceX fortzusetzen und die Satelliteninfrastruktur trotz dieser Tests weiterhin zu nutzen.