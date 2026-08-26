Frau in Meerut erfindet seltsame Methode, um einen Abwasserkanal reinigen zu lassen

In der Stadt Meerut im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh hat das ungewöhnliche Vorgehen einer Frau in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen gesorgt. Wie NDTV berichtete, hatte sie der Polizei gemeldet, dass ein Kind in einen offenen, mit Müll gefüllten Abwasserkanal in ihrer Nachbarschaft gefallen sei.

Nach dem Notruf eilten Polizei und städtische Beamte zum Einsatzort und begannen mit Such- und Rettungsmaßnahmen. Es hieß, der Kanal sei seit mehreren Jahren nicht mehr gründlich gereinigt worden und völlig verstopft gewesen.

Für die Suche wurden schweres Gerät und Spezialkräfte eingesetzt, um Schlamm, Abfall und andere Verschmutzungen aus dem Kanal zu entfernen. Während der fast dreistündigen Suche wurde der Kanal gründlich untersucht, doch es wurde kein Kind gefunden.

Danach schöpften die Strafverfolgungsbehörden Verdacht, dass die Meldung falsch sein könnte. Ersten Informationen zufolge könnte die Frau diese Methode angewandt haben, um die Aufmerksamkeit der Verantwortlichen auf den Kanal zu lenken, der schon lange nicht mehr gereinigt worden war.

Nach dem Vorfall thematisierten die Anwohner die städtische Infrastruktur und die Notwendigkeit einer rechtzeitigen Reinigung der Kanäle.

In den sozialen Medien kritisierten einige Nutzer die Frau dafür, dass sie die Polizei in die Irre geführt hatte, während andere betonten, dass der extrem verschmutzte Kanal dank ihrer Aktion endlich gereinigt wurde.

Der Vorfall warf auch Fragen darüber auf, warum städtische Instandhaltungsarbeiten erst dann beschleunigt werden, wenn ein Notfall eintritt.