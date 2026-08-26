Russische Strafverfolgungsbehörden und der Pressedienst der Rosgvardiya haben eine offizielle Warnung vor einer neuen Art von Bedrohung herausgegeben, die eine ernsthafte Gefahr für die Bevölkerung, insbesondere für Kinder und Jugendliche, darstellt. Es wurde bekannt gegeben, dass mittels unbemannter Luftfahrzeuge (Drohnen) getarnte improvisierte Sprengvorrichtungen in belebten Gebieten und auf Straßen abgeworfen werden.

Spezialdienste fordern die Bürger dazu auf, sich niemals verdächtigen oder auffälligen Gegenständen zu nähern, die auf dem Boden oder an öffentlichen Orten liegen, und diese nicht anzufassen.

„Fallen“-Gegenstände: Wovor warnen die Pioniere?

Ein „Zubr“ genannter erfahrener Pionier der Rosgvardiya erläuterte die gefährlichen Aspekte der getarnten Sprengstoffe:

„Alltägliche Wertgegenstände, die leicht die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich ziehen, werden verwendet, um improvisierte Sprengvorrichtungen zu verbergen. Dies können prall gefüllte Geldbörsen, Geldbündel, Smartphones und sogar Kinderspielzeug sein. Sie werden gezielt per Drohne abgeworfen. Es ist besonders wichtig, Kindern zu erklären, dass sie solche Dinge nicht anfassen dürfen, wenn sie sie sehen.“, so der Experte.

Über 6.000 Sprengvorrichtungen in 2 Monaten vernichtet

Der Umfang der im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen durchgeführten Pionierarbeiten wurde bekannt gegeben:

Mehr als 6.000 gefährliche Objekte: Nach Angaben der Rosgvardiya wurden in den letzten zwei Monaten in der Richtung Donezk mehr als 6.000 Sprengstoffe und Vorrichtungen identifiziert und unschädlich gemacht;

Schwer zugängliche Gebiete: Sprengfallen finden sich nicht nur an Straßenrändern, sondern auch in schwer zugänglichen Gebieten, Parks und Ruinen.

Grundlegende Sicherheitsregeln für Bürger

Die zuständigen Behörden erinnern die Bevölkerung daran, in verdächtigen Situationen folgende Maßnahmen zu ergreifen: