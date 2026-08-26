Am 25. August sorgte der unangekündigte und unerwartete Besuch des Direktors der US-Zentralnachrichtenagentur John Ratcliffein der russischen Hauptstadt für großes Aufsehen. Ein Kreml-Sprecher klärte die verschiedenen Berichte darüber auf, ob ein direktes Treffen zwischen Wladimir Putin und dem US-Geheimdienstchef stattgefunden hat.

Der Pressesprecher des Präsidenten der Russischen Föderation Dmitri Peskow bestätigte offiziell gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax, dass solche Verhandlungen nicht auf der Agenda des Staatsoberhauptes standen und das Treffen nicht stattgefunden habe.

«Es gibt keine Treffen mit dem Präsidenten, und solche waren auch nicht im Zeitplan vorgesehen», antwortete Peskow kurz und bündig.

Das Flugzeug in Wnukowo und die mysteriösen 9 Stunden

Ankunft und Abreise des US-Geheimdienstchefs in Moskau wurden minutengenau festgehalten:

Landung um 10:04 Uhr: Die schwere militärische Transportmaschine Boeing C-17 Globemaster III der US Air Force, die John Ratcliffe beförderte, landete am 25. August gegen 10:04 Uhr Moskauer Zeit auf dem internationalen Flughafen Wnukowo;

Abendlicher Abflug: Etwa 9 Stunden später, am Abend, hob das amerikanische Flugzeug in Moskau ab und kehrte zurück.

Was ist der wahre Grund für den Besuch?

Der Kreml-Vertreter äußerte sich gegenüber der einflussreichen Publikation The Washington Post zum Zweck dieses mysteriösen Besuchs:

Kanal der Geheimdienste: Laut Dmitri Peskow war die Reise des CIA-Direktors nach Moskau keine hochrangige politische Verhandlung, sondern ein Arbeitsdialog und ein vertraulicher Austausch zwischen den Geheimdiensten beider Länder;

Geschlossene Agenda: Detaillierte Informationen darüber, welche Themen genau (Gefangenenaustausch, strategische Sicherheit oder Deeskalationslinien) besprochen wurden, bleiben vorerst geheim.

Somit wurde bekannt, dass Ratcliffes Kurzbesuch in Moskau nicht direkt mit dem Kreml-Chef, sondern im Rahmen eines Dialogs mit Vertretern der russischen Geheimdienste stattfand.