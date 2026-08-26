Was sagte Umarali Rahmonaliyev nach dem historischen Champions-League-Sieg von Sabah?

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Was sagte Umarali Rahmonaliyev nach dem historischen Champions-League-Sieg von Sabah?

Der usbekische Legionär beim Klub Sabah aus Baku, der sich nach einem 120-minütigen Drama gegen Hapoel Beer-Sheva (5:2) in den Champions-League-Play-offs für den prestigeträchtigsten Wettbewerb des Kontinents qualifizierte, Umarali Rahmonaliyev äußerte sich nach dem Spiel zu seinen Gefühlen.

Der 23-jährige Mittelfeldspieler, der den wichtigen Ausgleich zum 2:2 erzielte, sprach in einem Flash-Interview über die Unterstützung des gesamten aserbaidschanischen Volkes und die speziellen Anweisungen des Trainerstabs.

„Die Trainer sagten mir, dass ich heute treffen muss“

Umarali verriet das Geheimnis hinter der Siegermentalität und dem wichtigen Tor:

„Gott sei Dank haben wir gewonnen. So viele Fans kamen ins Stadion, und ihr Jubel gab uns enorme Kraft. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass wir durch dieses Spiel das gesamte aserbaidschanische Volk vereint haben. Ich kann meine Aufregung kaum in Worte fassen.

In früheren Spielen hatte ich gute Chancen, konnte sie aber nicht nutzen. Diesmal betonte der Trainerstab vor meiner Einwechslung: ‚Du musst heute unbedingt treffen, schieß, sobald du die Gelegenheit hast‘, und das hat funktioniert.“, sagte Rahmonaliyev.

Der Traum vom Santiago Bernabéu und Real Madrid

Vor der Auslosung der Champions League im neuen Ligamodus äußerte der Mittelfeldspieler seinen größten Wunsch:

  • Keine Wunschgegner: Alle Klubs, die die Hauptphase der UCL erreicht haben, sind auf einem hohen Niveau, und es gibt dort keine leichten Gegner;

  • Duell im Bernabéu: „Es steht uns nicht zu, Gegner zu wählen, aber wenn wir im berühmten Santiago Bernabéu gegen Real Madrid antreten könnten, wäre das einer der glanzvollsten Momente meiner Karriere.“, betonte der usbekische Mittelfeldspieler.

Zwei usbekische Spieler in der Champions League

Umarali Rahmonaliyev wurde nach Abdukodir Khusanov , der beim französischen Klub Lens glänzt, zum zweiten usbekischen Fußballer, der in dieser Saison die Ligaphase der Champions League erreicht hat:

  • Die Liebe der usbekischen Fans: Laut Rahmonaliyev wird das ganze Land nun die Spiele von Sabah aufmerksam verfolgen;

  • Reisen nach Baku: „Zwei usbekische Spieler in der UCL zu haben, ist ein großartiger Erfolg für unseren nationalen Fußball. Die usbekischen Fans unterstützen uns immer. Ich glaube, dass sie nun auch nach Baku kommen werden, um die UCL-Spiele von Sabah direkt von den Tribünen aus zu verfolgen.“.

Umarali RahmonaliyevSabahChampions LeagueReal MadridUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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