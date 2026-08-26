Olympiasieger Jordan Burroughs fordert Islam Makhachev heraus!

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Olympiasieger Jordan Burroughs fordert Islam Makhachev heraus!

Einer der erfolgreichsten und bekanntesten Freistilringer der Welt, Sieger der Olympischen Spiele 2012 in London, Jordan Burroughs hat seine Bereitschaft erklärt, gegen UFC-Champion Islam Makhachev in einem Ringerduell anzutreten. Der 38-jährige US-Ringer analysierte in einer Stellungnahme gegenüber dem bekannten MMA-Journalisten Ariel Helwanidie Bodenkampf-Technik des russischen Champions und erklärte, dass dieser auf der Ringermatte keine Chance gegen ihn hätte.

Burroughs betonte, dass die Technik, die Makhachev bei seinen Takedowns im letzten Kampf zeigte, im reinen Ringen überhaupt nicht funktionieren würde.

„Makhachev ist kein großartiger Ringer“: Burroughs zeigt Makhachevs Fehler auf

Der amerikanische Freistil-Star verriet, dass er den UFC-Meisterschaftskampf zwischen Islam Makhachev und Ian Machado Garry aufmerksam verfolgt hat:

„Ich habe Makhachevs Kampf gegen Garry gesehen. Ich habe gesehen, wie Ian sich verteidigte, als Islam mehrmals sein Bein angriff. Machado ist kein großartiger Ringer. Wenn Islam so auf mein Bein losgehen würde, würde ich ihn durch die Luft fliegen lassen. Das wäre sehr interessant. Aber Ringen und MMA sind zwei völlig verschiedene Sportarten. Ich respektiere Mixed Martial Arts, deshalb kämpfe ich nicht im Octagon.“, sagte Burroughs.

Legende des Freistilringens: Die sportliche Bilanz von Burroughs

Jordan Burroughs gilt als einer der stärksten und titeltreuesten Athleten in der Geschichte des Freistilringens:

  • London 2012: Olympiasieger in der Gewichtsklasse bis 74 kg;

  • 6-facher Weltmeister: Er wurde bei den Weltmeisterschaften 2011, 2013, 2015, 2017, 2021 und 2022 als ungeschlagen gekürt und gewann Goldmedaillen;

  • 3 Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften: Während seiner Karriere stand er drei weitere Male auf dem Podium bei Weltmeisterschaften.

Die Herausforderung von Burroughs auf der Matte an Islam Makhachev, der sich in den Mixed Martial Arts durch seine Ringerbasis und Dominanz am Boden einen Namen gemacht hat, weckt großes Interesse in der gesamten Sportwelt.

Jordan BurroughsIslam MakhachevRingenUFCMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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